Помимо денег за последний месяц года, гражданам досрочно перечислят пенсию за январь 2027-го

31 октября 2026, 20:35, ИА Амител

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Часть российских пенсионеров в декабре получит сразу две пенсионные выплаты. Помимо денег за последний месяц 2026 года, гражданам досрочно перечислят пенсию за январь 2027-го. Изменения коснутся тех, кому средства обычно поступают с 1-го по 10-е число. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Причиной переноса выплат станут продолжительные новогодние каникулы. В начале 2027 года россияне будут отдыхать 11 дней, поэтому перечисления, которые должны приходиться на праздничный период, произведут заранее.

"В 2027 году новогодние каникулы затянутся на 11 дней, и многие наши пенсионеры, как и в предыдущие годы, получат деньги за январь в конце декабря", — сказала депутат.

При этом парламентарий подчеркнула, что речь идет не о дополнительной финансовой поддержке, а исключительно об изменении графика перечисления средств.

"Это не дополнительная выплата, не "13-я пенсия". Это досрочная выплата за следующий месяц", — подчеркнула парламентарий.

Январская пенсия, поступившая в декабре, не будет увеличена на размер индексации. Согласно проекту бюджета Социального фонда, в 2027 году страховые пенсии планируют повысить в два этапа: с февраля — на 6,8%, а с апреля — еще на 3,3%. Пока эти показатели являются прогнозными.

К концу 2027 года средняя страховая пенсия, по расчетам, достигнет 28 849 рублей, а страховая пенсия по старости — 29 903 рублей.

Изменения графика затронут также зарплаты и пособия, даты перечисления которых выпадают на новогодние выходные. Поскольку 31 декабря будет нерабочим днем, работодатели должны произвести соответствующие выплаты не позднее 30 декабря — последнего рабочего дня 2026 года.