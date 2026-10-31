С начала ноября в России заработает новый стандарт на хурму
Ее будут классифицировать по высшему, первому и второму сортам
31 октября 2026, 19:38, ИА Амител
С 1 ноября 2026 года в России вступит в силу межгосударственный стандарт, устанавливающий требования к качеству свежей хурмы. Документ предусматривает разделение плодов на три товарных сорта и определяет допустимые недостатки внешнего вида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстандарта.
Согласно новым требованиям, хурму будут классифицировать по высшему, первому и второму сортам. Для каждой категории предусмотрены определенные параметры, однако основные требования к качеству фруктов остаются одинаковыми.
Так, плоды должны быть чистыми, целыми и твердыми, иметь характерные для своего сорта форму и окраску. На поверхности не допускаются следы плесени, гнили, заболеваний, повреждений вредителями и их жизнедеятельности. Также хурма должна быть без механических повреждений и излишней внешней влаги, с неповрежденными чашелистиками и плодоножками, срезанными у основания.
Главное различие между категориями заключается в допустимых внешних недостатках. Для высшего сорта разрешены лишь незначительные дефекты поверхности, которые не влияют на качество и товарный вид. У плодов первого и второго сортов допускаются небольшие следы побитости и воздействия солнечных лучей.
При этом зеленая и перезревшая хурма не соответствует требованиям ни одной из трех категорий.
Отдельные нормы касаются цвета и размеров фруктов. Окраска кожицы может варьироваться от желтой до оранжевой и коричнево-оранжевой. Для первого и второго сортов допускается незначительное побурение мякоти.
Минимальный диаметр хурмы высшего и первого сортов должен составлять 60 миллиметров, а второго сорта — 40 миллиметров.
Кроме того, новый ГОСТ регулирует правила упаковки, маркировки, приемки, перевозки и хранения свежих плодов.
19:46:48 31-10-2026
Все нормально будет. Про хрустящую вяжущую и в скорлупе ничего нет . Ничего не поменялось.
21:58:30 31-10-2026
Теперь будет либо хурма по ГОСТу, но по 500 руб., либо просто хурма мятая, грязная, с плесенью, мелкая, мультисортовая, но по 250 руб. Завтра посмотрим, что там в магазинах нам предложат - какие сорта, маркировка, без механических повреждений.
22:30:13 31-10-2026
хурмометр?
22:30:19 31-10-2026
Всю жизнь прожил без хурмы...картоха огурцы помидоры и укроп
11:53:54 01-11-2026
Иииииигорь (22:30:19 31-10-2026) Всю жизнь прожил без хурмы...картоха огурцы помидоры и укроп... а квас, сало и самогон?
скудное у тебя меню.