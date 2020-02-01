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Патриарх Кирилл предложил напомнить про Бога в Конституции

, ИА "Амител"
Он подчеркнул, что большая часть населения России – верующие люди
Патриарх Кирилл / Фото: russophile.org

Патриарх Кирилл / Фото: russophile.org

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в Конституцию РФ упоминание о Боге, сообщает РИА "Новости".

В своем обращении на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя он предложил молиться, чтобы в основном законе России фигурировал Бог. Предстоятель РПЦ напомнил, что большинство граждан России верующие люди.

"Я не говорю только о православных – я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других, – продолжил аргументировать патриарх Кирилл. – Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?".

Он призвал представителей всех конфессий способствовать тому, "чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, присутствовала в том числе и в нашей Конституции".

Ранее предстоятель РПЦ уже обращался к лидерам всех религиозных конфессий. Он призвал их лишить преступников возможности спекулировать на религиозности.

"Терроризм очень часто использует религиозную мотивацию. Потому что для верующего человека нет ничего выше, чем воля Божия. На этом спекулируют очень опасные преступники, которые убеждают простых верующих людей, что высшим исполнением закона Божьего, высшей жертвой для Бога является самопожертвование в виде совершения террористического акта", – пояснил патриарх.

По его мнению, необходимо лишить такой мотивации преступников, стремящихся навязать ее честным и абсолютно не криминальным людям.

Поскольку, как сказал патриарх, "борьба с терроризмом предполагает не только повышение уровня боеспособности спецподразделений и квалификации полицейских, но также очень широкую просветительскую работу, в первую очередь среди верующих".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.02.2020 00:10
месный

гундяй походу ахренел ваще выдавать желаемое за действительное

2.02.2020 00:42
orlovura_instagram

Не, ну ежели Бог это Бред Оболваненных Гоев, то всё понятно куда рулят.

2.02.2020 00:54
А

Смешно

2.02.2020 06:53
- гость -

И заставить платить десятину!

2.02.2020 07:36
гость

давайте не впадать в окончательный маразм, у нас светское государство

2.02.2020 07:37
Гость

Благими намерениями вымощена дорога в ад

2.02.2020 07:56
- гость -

Барыга в рясе совсем берега попутал!

2.02.2020 08:05
Пионер

Кто бы Гундяеву о нем нпомнил

2.02.2020 08:08
- гость -

"Боже,Царя храни!"-государственный гимн Российской империи до 1917-го года.

2.02.2020 08:16
- гость -

Боже царя храни-будет... Скоро...

2.02.2020 08:36
гость

Интересно, а в США может быть в Конституции упоминание о Боге? Они все время о нем говорят

2.02.2020 08:39
гость

"Богом хранимая родная земля"

Даже если это в Конституцию не записывать, по нашей истории есть ощущение, что это правда

2.02.2020 09:25
- гость -

Подождите. С этой книжкой написанной евреями для греков и каким то хитрым путем попавшей к нам, нужно ещё разбираться. Почему когда Советская власть рушила церкви основная масса народу молчала, не было массовых волнений? Потому что наши предки не очень то православие поддерживали. Жили в основном по языческим устоям намного древним чем какое то свежее православие завзённое. И попам даже приходилось выдумывать праздники и подставлять их в языческие даты потому что не получалось указами и каторгами отменить их и вести православие. Будем разбираться с этим.

2.02.2020 09:51
Друк

Истинно верующих процента 2, верующих время от времени.

2.02.2020 09:52
Друк

верующих время от времени процентов 7.

2.02.2020 09:56
гость

Может Советской власти не надо было рушить церкви, до сих пор бы существовала

2.02.2020 09:57
гость

Может надо было наоборот

2.02.2020 10:13
- гость -

Ваше сообщение заблокировано

комментарий был о том, что было выбито у немецких солдат (Бог с нами) на пряжках. Но победили "безбожники", атеистическая Красная армия.

Сначала надо доказать, что Бог есть, а потом уже и писать что-то о нем, и только с его позволения. ))

2.02.2020 10:24
- гость -

Граждане комментаторы,

Скажите пожалуйста, президент какой страны во время инаугурации приносит клятву, держа руку не на Конституции этой страны, а на Библии?

Скажите пожалуйста, на деньгах какой страны написано, в переводе на русский, "на Господа уповаем"?

Скажите пожалуйста, в какой стране в 2006 году в армии служили 2,5 тыс., офицеров-капелланов (из более 120 конфессий), которые получали жалованье из государственных средств. Текст присяги военнослужащего завершается словами: «Да поможет мне Бог!».

2.02.2020 10:25
- гость -

>вписать Бога в Конституцию.

Прямое оскорбление религиозных чувств буддистов.

2.02.2020 10:27
- гость -

И ведь впишут.

2.02.2020 10:32
- гость -

Всё по заветам Бендера Родригеса.

2.02.2020 10:33
- гость -

10:27- гость - "И ведь впишут."

О дальнейших изменениях в конституции, сделанных по просьбе гундяя, нас проинформируют позже.

2.02.2020 10:35
- гость -

Помолятся ли мусульмане, чтобы в Конституции было прописано, что нет Бога кроме Аллаха?

2.02.2020 10:40
- гость -

Просто формулировка для конституции нужна обтекаемая, чтобы никого не обидеть. "Традиционные Боги России" например. И список составить (ну там, синод РПЦ, федерация старообрядцев России, Совет Духовных управлений Мусульман, Всекалмыцкий съезд буддистов, Совет Федерации, президент России Путин)

2.02.2020 10:55
krash

Че то страх потеряли эти попы. Куда катимся....капец какойто

2.02.2020 11:06
месный

2.02.2020 10:55
krash

Попы хотят больше бабосов и власти - к этому их всё стремление

2.02.2020 11:28
10:24

Тепло ли, удобно ли тебе,краб путий, на Пенатах?

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