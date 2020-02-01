Патриарх Кирилл предложил напомнить про Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в Конституцию РФ упоминание о Боге, сообщает РИА "Новости".
В своем обращении на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя он предложил молиться, чтобы в основном законе России фигурировал Бог. Предстоятель РПЦ напомнил, что большинство граждан России верующие люди.
"Я не говорю только о православных – я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других, – продолжил аргументировать патриарх Кирилл. – Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?".
Он призвал представителей всех конфессий способствовать тому, "чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, присутствовала в том числе и в нашей Конституции".
Ранее предстоятель РПЦ уже обращался к лидерам всех религиозных конфессий. Он призвал их лишить преступников возможности спекулировать на религиозности.
"Терроризм очень часто использует религиозную мотивацию. Потому что для верующего человека нет ничего выше, чем воля Божия. На этом спекулируют очень опасные преступники, которые убеждают простых верующих людей, что высшим исполнением закона Божьего, высшей жертвой для Бога является самопожертвование в виде совершения террористического акта", – пояснил патриарх.
По его мнению, необходимо лишить такой мотивации преступников, стремящихся навязать ее честным и абсолютно не криминальным людям.
Поскольку, как сказал патриарх, "борьба с терроризмом предполагает не только повышение уровня боеспособности спецподразделений и квалификации полицейских, но также очень широкую просветительскую работу, в первую очередь среди верующих".
Комментарии
гундяй походу ахренел ваще выдавать желаемое за действительное
Не, ну ежели Бог это Бред Оболваненных Гоев, то всё понятно куда рулят.
Смешно
И заставить платить десятину!
давайте не впадать в окончательный маразм, у нас светское государство
Благими намерениями вымощена дорога в ад
Барыга в рясе совсем берега попутал!
Кто бы Гундяеву о нем нпомнил
"Боже,Царя храни!"-государственный гимн Российской империи до 1917-го года.
Боже царя храни-будет... Скоро...
Интересно, а в США может быть в Конституции упоминание о Боге? Они все время о нем говорят
"Богом хранимая родная земля"
Даже если это в Конституцию не записывать, по нашей истории есть ощущение, что это правда
Подождите. С этой книжкой написанной евреями для греков и каким то хитрым путем попавшей к нам, нужно ещё разбираться. Почему когда Советская власть рушила церкви основная масса народу молчала, не было массовых волнений? Потому что наши предки не очень то православие поддерживали. Жили в основном по языческим устоям намного древним чем какое то свежее православие завзённое. И попам даже приходилось выдумывать праздники и подставлять их в языческие даты потому что не получалось указами и каторгами отменить их и вести православие. Будем разбираться с этим.
Истинно верующих процента 2, верующих время от времени.
верующих время от времени процентов 7.
Может Советской власти не надо было рушить церкви, до сих пор бы существовала
Может надо было наоборот
Ваше сообщение заблокировано
комментарий был о том, что было выбито у немецких солдат (Бог с нами) на пряжках. Но победили "безбожники", атеистическая Красная армия.
Сначала надо доказать, что Бог есть, а потом уже и писать что-то о нем, и только с его позволения. ))
Граждане комментаторы,
Скажите пожалуйста, президент какой страны во время инаугурации приносит клятву, держа руку не на Конституции этой страны, а на Библии?
Скажите пожалуйста, на деньгах какой страны написано, в переводе на русский, "на Господа уповаем"?
Скажите пожалуйста, в какой стране в 2006 году в армии служили 2,5 тыс., офицеров-капелланов (из более 120 конфессий), которые получали жалованье из государственных средств. Текст присяги военнослужащего завершается словами: «Да поможет мне Бог!».
>вписать Бога в Конституцию.
Прямое оскорбление религиозных чувств буддистов.
И ведь впишут.
Всё по заветам Бендера Родригеса.
10:27- гость - "И ведь впишут."
О дальнейших изменениях в конституции, сделанных по просьбе гундяя, нас проинформируют позже.
Помолятся ли мусульмане, чтобы в Конституции было прописано, что нет Бога кроме Аллаха?
Просто формулировка для конституции нужна обтекаемая, чтобы никого не обидеть. "Традиционные Боги России" например. И список составить (ну там, синод РПЦ, федерация старообрядцев России, Совет Духовных управлений Мусульман, Всекалмыцкий съезд буддистов, Совет Федерации, президент России Путин)
Че то страх потеряли эти попы. Куда катимся....капец какойто
2.02.2020 10:55
krash
Попы хотят больше бабосов и власти - к этому их всё стремление
Тепло ли, удобно ли тебе,краб путий, на Пенатах?