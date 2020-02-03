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Минспорт отложил на время идею строительства ФОКа в парке Барнаула

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Мэрия Барнаула поможет найти Минспорту место для строительства спорткомплекса

Министерство спорта намерено отложить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории бывшего парка Ленина в Барнауле на неопределенный срок. Вместо этого в ведомстве намерены возвести комплекс в Индустриальном районе. Накануне и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк встретился с министром спорта Алексеем Перфильвым, они договорились совместно найти площадки для будущих ФОКов. В Минспорте планируют возвести три подобных объекта за средства федерального бюджета.

Как пояснил amic.ru Алексей Перфильев, ведомство получило от администрации несколько возможных участков для строительства в рамках проекта "Спорт – норма жизни". Все они должны быть возведены к 2023 году. Решение по парку Ленина было отложено на неопределенное время. Отметим, что сейчас ведутся поиски инвестора, который готов вложить средства в развитие инфраструктуры парка.

Отметим, что среди других возможных мест строительства – улица Сиреневая, Малахова, 132. Уже известно, что один из комплексов будет для игровых видов спорта, второй – центр единоборств и самбо.

На встрече с министром Вячеслав Франк заявил, что администрация города заинтересована в строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов.

"К 2024 году в краевой столице число жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, должно составить не менее 55%, такая задача поставлена в указе президента России. Учитывая это, считаю необходимым ускорить работу по формированию площадок под строительство ФОКов и провести выездное совещание, на котором рассмотреть конкретные площадки под строительство", – сказал Вячеслав Франк.

Решение строительства ФОКа в парке имени Ленина вызвало недовольство у многих горожан и общественников. Для этого было необходимо вырубить более 300 деревьев. Площадь парка в таком случае бы уменьшилась не несколько гектаров. В ведомстве напоминали, что часть территории парка имени Ленина отвели под спортивный объект еще в 1984 году, а в 2013 году проект был согласован градостроительным советом Барнаула.

Однако на тот момент строительство отложили, так как не было денег. Сейчас федеральный бюджет выделяет необходимые 125 млн рублей, но освоить их надо уже до 2023 года. Если сейчас разрабатывать новый проект и искать новое место под строительство ФОКа, время будет упущено и регион не получит эти деньги.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

3.02.2020 13:25
- гость -

эээ че как лобковаявошь, туда/сюда...

3.02.2020 13:32
- гость -

Отметим, что сейчас ведутся поиски инвестора, который готов вложить средства в развитие инфраструктуры парка.

Какой инвестор? Парк привести в порядок обязана городская администрация!

3.02.2020 13:34
- гость -

К 2024 году в краевой столице число жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, должно составить не менее 55%, такая задача поставлена в указе президента России

А если эти 55% откажутся заниматься физкультурой и спортом, что их ждёт тюрьма или налоги?

3.02.2020 14:06
- гость -

13:56, ну почему же? Он даже как-то выступал против повышения пенсионного возраста, Однако, ему коллеги по партии быстро разъяснили его дальнейшие перспективы если он не поменяет риторику.

3.02.2020 14:21
- гость -

писарев стирает коменты про себя

3.02.2020 14:24
- гость -

А мне думается, что поменьше нужно обращать внимание на горлопанов, в том числе и сетевых. Если тебя - "горожанина и общественника" - так беспокоит состояние парка, организуй субботник и приведи его в порядок. А то сидят кнопкотыки, от которых никакой отдачи обществу, но почему-то они считают себя вправе указывать администрации что и где строить. А потом эти же "горожане и общественники" обвиняют ту же администрацию в недостаточном внимании к занятости подрастающего поколения и нехватке спортивных объектов.

3.02.2020 14:41
- гость -

Вам совсем плохо думается. Народ и содержит городскую администрацию для того, чтобы они содержали город в порядке. Это и уборку снега, и содержание парков в надлежащем состоянии, и многое другое. Субботник - это слово из далёкого коммунистического прошлого. Забудьте его! Сейчас у нас капиталистический строй и всё за деньги.

3.02.2020 15:09
- гость -

Как вы долго раскачиваетесь товарищи....Китай за 10 дней больницу ставит, а вы(администрация) даже к людям выйти боитесь на митинг. С той даты пора давно было вопросы решать а не откладывать на "вдруг рассосется"

3.02.2020 16:13
горлопан

гостю 14:24

А мне думается, что содержание общественных территорий (и парков в том числе) относится к обязанностям администрации города. И любой житель города, любой налогоплательщик, имеет право требовать от администрации содержать парки, скверы и прочие общественные места в порядке.

3.02.2020 16:24
- гость -

Теперь у Писарева будет возможность еще раз переобуться и вспомнить, что надысь выступал с инициативой самолично привести парк в порядок. Полагаю, горожане, особенно жители близлежащего микрорайона, с удовольствием поддержат это начинание. По крайней мере, на митинге в защиту парка уже наметилась инициативная группа, готовая организовать работу по очистке парка. Да и Томенко со товарищи, небось, выйдут на субботник 22 апреля, как в "Изумрудном".
Так что все путем!

3.02.2020 18:10
- гость -

16:24, а вы точно ничего не попутали? Лично я читал, что он не против прихватизировать часть парка для нужд своего бизнеса. В его понимании это называется навести порядок.

3.02.2020 18:38
- гость -

Теперь у Писарева будет возможность еще раз переобуться

Он всю жизнь этим занимается, ему не привыкать. Одно слово, единоросс.

3.02.2020 20:33
- гость -

Работаю в частной компании, еще осенью 2019 г. на весну 2020 года согласовал бюджет на расчистку парка им.Ленина. Переживал, что если будет стройка, то планам не суждено сбыться. Ходил на митинг, подписывал обращение против застройки. Очень рад, что нас услышали и стройки не будет.
Повторюсь, средства на уборку от мусора частные, не собираюсь писать письма в Администрацию и что-то требовать. Просто возьмем и сделаем.

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