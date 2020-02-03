Минспорт отложил на время идею строительства ФОКа в парке Барнаула

Министерство спорта намерено отложить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории бывшего парка Ленина в Барнауле на неопределенный срок. Вместо этого в ведомстве намерены возвести комплекс в Индустриальном районе. Накануне и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк встретился с министром спорта Алексеем Перфильвым, они договорились совместно найти площадки для будущих ФОКов. В Минспорте планируют возвести три подобных объекта за средства федерального бюджета.

Как пояснил amic.ru Алексей Перфильев, ведомство получило от администрации несколько возможных участков для строительства в рамках проекта "Спорт – норма жизни". Все они должны быть возведены к 2023 году. Решение по парку Ленина было отложено на неопределенное время. Отметим, что сейчас ведутся поиски инвестора, который готов вложить средства в развитие инфраструктуры парка.

Отметим, что среди других возможных мест строительства – улица Сиреневая, Малахова, 132. Уже известно, что один из комплексов будет для игровых видов спорта, второй – центр единоборств и самбо.

На встрече с министром Вячеслав Франк заявил, что администрация города заинтересована в строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов.

"К 2024 году в краевой столице число жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, должно составить не менее 55%, такая задача поставлена в указе президента России. Учитывая это, считаю необходимым ускорить работу по формированию площадок под строительство ФОКов и провести выездное совещание, на котором рассмотреть конкретные площадки под строительство", – сказал Вячеслав Франк.

Решение строительства ФОКа в парке имени Ленина вызвало недовольство у многих горожан и общественников. Для этого было необходимо вырубить более 300 деревьев. Площадь парка в таком случае бы уменьшилась не несколько гектаров. В ведомстве напоминали, что часть территории парка имени Ленина отвели под спортивный объект еще в 1984 году, а в 2013 году проект был согласован градостроительным советом Барнаула.

Однако на тот момент строительство отложили, так как не было денег. Сейчас федеральный бюджет выделяет необходимые 125 млн рублей, но освоить их надо уже до 2023 года. Если сейчас разрабатывать новый проект и искать новое место под строительство ФОКа, время будет упущено и регион не получит эти деньги.