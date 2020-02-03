Барнаульцы рассказали о часовых очередях за льготными лекарствами в аптеке

Жительница Барнаула в сообществе Barnaul22 рассказала об очередях за льготными лекарствами.

"О наболевшем. Аптека № 306 на Малахова, 111. Люди стоят по 2-4 часа в очереди за льготными лекарствами", – написала она под видео.

Ранее аптеки для льготников пережили серьезные изменения. Аптеки № 132 и № 306 из-за тяжелого финансового положения передали в краевую собственность, а именно предприятию "Аптеки Алтая".