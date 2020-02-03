Два грузовика столкнулись под Павловском

ДТП с участием лесовоза произошло на объездной дороге под Павловском, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Два КамАЗа едва избежали лобового столкновения. Грузовик врезался в прицеп лесовоза и груженая древесиной конструкция повалилась на бок.

Движение автомобилей в одну сторону оказалось перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Информации о пострадавших нет, подробности происшествия уточняются.