Два грузовика столкнулись под Павловском

ДТП с участием лесовоза произошло на объездной дороге под Павловском, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Два КамАЗа едва избежали лобового столкновения. Грузовик врезался в прицеп лесовоза и груженая древесиной конструкция повалилась на бок.
Движение автомобилей в одну сторону оказалось перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Информации о пострадавших нет, подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Дорога всего двухполосная.
Лесовозы по трассе встречаются постоянно перегружены.брёвна зафиксированы не очень надёжно....