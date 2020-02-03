Барнаульцы рассказали о проблемном автобусном маршруте, проходящем через весь город

Жители Барнаула рассказали о проблемах с маршрутным такси № 75. Этот маршрут проходит от Балтийской до Понтонного моста.
"Раньше автобусы ходили по расписанию, а теперь ждать приходится по 30-40 минут. Утром и вечером, из-за того что они ездят редко, салоны под завязку набиты людьми, а иногда маршрутки просто проезжают мимо остановки. Не остановиться могут несколько автобусов подряд, и время ожидания вырастает значительно", – рассказала горожанка.
В некоторых районах города 75-й маршрут – единственный общественный транспорт. Например, по улице Власихинской от Малахова до Фурманова пять остановок, и там ходит лишь 75-й. До ближайшей остановки, где есть другие маршруты, идти не меньше километра.
"Летом в нашем районе ходит еще 23-й автобус, который запускают для дачников, но и для остальных жителей он полезен, а поздней осенью и зимой приходится опаздывать на работу и мерзнуть на остановках", – посетовала женщина.
Комментарии
что за гон у него весь маршрут 40 минут
хотите сказать на рейсе 2-3 автобуса?
в данный момент 7 на линии значит среднее ожидание 15 минут
А то, что на маршруте 75 ходят транспортные средства запредельной изношенности, на это сетуем только когда едем и смотрим на конструкции внутри автобуса, которые собраны по принципу "я его слепила из того, что было". Или хватаемся за сиденья, поручни на которых просто отсутствуют. Или сидим на колесе с коленями в районе ушей. Или когда силами пассажиров ремонтируем заклинивающую дверь. А еще, очень оптимистично звучит окрик водителя: Продвинтесь в салон! Это не салон, это - отстой, а не автобус. Даже в Индии таких развалюх на маршрутах общественного транспорта не видела. А ездить приходится, выбора нет...
А почему от Ленты маршрут идёт не по кварталу , как к Ленте, а по Власихинской, от чего жителям новых домов за Шумакова приходится идти либо к Ленте , либо на Шумакова через Власихинскую и северный Власихинской. А с малышами как???
Запустите уже нормальный автобус через лес на Змеиногорский, 29 это издевательство
Ходил нормально , пока до Ленты не продлили. Теперь стоит и ждет заполняемость салона . Не порожняком же ехать...