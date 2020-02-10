В Барнауле продают элитный монохромный пентхаус за 13 миллионов рублей

В Барнауле выставили на продажу элитный пентхаус, который расположен на 19-20 этажах дома на улице Ленинградской, 16. Собственник оценил недвижимость в 13 миллионов рублей.

Квартира площадью 220 квадратных метров выполнена в стиле лофт и имеет светопрозрачные стены с панорамным видом.

Первый этаж занят кухней-гостиной с просторной прихожей и ванной комнатой. На втором этаже располагаются две спальни с отдельными санузлами, кабинет, гостевая комната, сауна и гардеробные.

Судя по фото, в квартире минимальный набор мебели и предметов интерьера, а некоторые части жилья нуждаются в завершении ремонта.

Уточняется, что в доме есть подземная парковка, а в шаговой доступности находятся школы, детсады и парк "Лесная сказка".