В Барнауле продают элитный монохромный пентхаус за 13 миллионов рублей

В Барнауле выставили на продажу элитный пентхаус, который расположен на 19-20 этажах дома на улице Ленинградской, 16. Собственник оценил недвижимость в 13 миллионов рублей.
Квартира площадью 220 квадратных метров выполнена в стиле лофт и имеет светопрозрачные стены с панорамным видом.
Первый этаж занят кухней-гостиной с просторной прихожей и ванной комнатой. На втором этаже располагаются две спальни с отдельными санузлами, кабинет, гостевая комната, сауна и гардеробные.
Судя по фото, в квартире минимальный набор мебели и предметов интерьера, а некоторые части жилья нуждаются в завершении ремонта.
Уточняется, что в доме есть подземная парковка, а в шаговой доступности находятся школы, детсады и парк "Лесная сказка".
Комментарии
Лучше дачу в Крыму.
Пусть собственник сам и живёт
за такие деньги не только в крыму можно купить
дом у моря в Сочи, 150 м², 3 этажа,
участок 7.3 сот.10 000 000 руб.
три ляма останется обмыть покупку
Не поклеил обои - значит будет лофт ))
за такие деньги не только в крыму можно купить
дом у моря в Сочи, 150 м², 3 этажа,
участок 7.3 сот.10 000 000 руб.
три ляма останется обмыть покупку
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В Сочи (и прочих Геленджиках) все очень хорошо за такие деньги.
Плохо одно - там (особенно в секторе индивидуального жилья) 80% самостроя, который рано или поздно таки снесут бульдозером, без всякой компенсации.
Поэтому если там что-то и покупать - то ооооооооооооочень осторожно, и перепроверив 777 раз.. Дабы потом не было мучительно больно.
Вторая попытка на АМИК, если я не ошибаюсь
Вторая попытка
и не последняя попытка
10.02.2020 15:33
- гость -
да я в курсе, мы вообще танхаус от застройщика подыскиваем, с частниками сложно
Интерьер на любителя.