Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 35

Третий день мая побаловал жителей региона очень теплой для весны погодой – в некоторых районах края было до +27°С. Но провести майские выходные на природе получилось не у многих, ведь в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. И долгожданного снижения заболеваемости пока нет. В этот день число заболевших выросло до 498 человек за счет новых 47 выявленных случаев. Полиция и Росгвардия сообщили почти о двух тысячах предписаний о самоизоляции для въехавших в регион. А краевое правительство–- о переходе на амбулаторное лечение бессимптомных больных.
По данным на 3 мая 2020 года, общее число пациентов с диагностированным COVID-19 в Алтайском крае составляет 498 человек. За минувшие сутки прирост составил 47 человек. Большинство из них – 23 случая – из Змеиногорского района. Таким образом, в единственном закрытом на карантин муниципалитете региона уже 189 заболевших (в основном это работники Корбалихинского рудника). Еще 17 человек выявлено в Барнауле (итого 151 человек), три – в Бийске (43 человека).
Среди новых районов, где теперь есть заразившиеся, – Тюменцевский (один человек в селе Юдиха). По одному прибавилось в Родинском, Тальменском, Третьяковском районах.
С начала эпидемии алтайские медики пролечили и выписали 76 пациентов.
Всего в России зарегистрировано более 134 тысяч заболевших COVID-19. За последние сутки выявили 10633 случая заражения в 85 регионах, 58 человек умерло. Общее количество летальных случаев составляет 1280, а выздоровевших – 16639.
1945 предписаний о необходимости самоизоляции выдали полицейские и Росгвардия на границах Алтайского края для гостей региона.
Напомним, с начала мая в регионе действует пропускной режим. Его ввели по распоряжению главы региона.
Все въезжающие обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
Бессимптомных пациентов с COVID-19 будут лечить амбулаторно.
"Край переходит на технологию амбулаторного ведения пациентов, поскольку много пациентов с бессимптомным течением заболевания, но они госпитализированы на больничные места. Для этого создан центр амбулаторного ведения, пока на пять мест – пять врачей. Они оснащены средствами дистанционной связи: для них приобрели смартфоны. Вывели информационные системы, которые позволяют взаимодействовать с поликлиниками", – рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Тех, кому необходима медицинская помощь, будут принимать в больницах.
Десять сотрудников ЗАО "Эвалар" в Бийске заразились коронавирусом. Известно, что такое число было на 29 апреля. Работников госпитализировали в стационар, а контактировавшие с ними коллеги отстранены от работы минимум две недели.
Завод дважды дезинфицировали, ввели усиленные санитарные протоколы и запустили автоматическую систему обеззараживания воздуха.
"Значительная часть сотрудников производственных цехов будут отправлены в оплачиваемые отпуска на период с 1 по 18 мая, останутся работать только цеха по выпуску антисептиков, противовирусных препаратов и витаминов. Для тех, кто останется работать, будет ужесточен медицинский контроль с применением точечного тестирования на COVID-19", – прокомментировали в компании.
В Республике Алтай выписали двух пациентов, переболевших коронавирусом. Среди них та самая жительница Онгудайского района – первая, у кого обнаружили COVID-19. Она, как полагают в оперштабе, заразилась от родственников из Алтайского края. Еще одна выписавшаяся – медработник детской поликлиники из Горно-Алтайска. У нее вирус выявили в результате профилактического тестирования. Обе дважды сдали тесты и получили отрицательные результаты.
Сейчас в регионе остается 36 заболевших.
Голландские ученые нашли еще один способ заразиться коронавирусом – через контакт грязными руками. Они изучили воздействие вируса на клетки кишечника. И выяснили: в стуле заболевших имеются вирусные частицы. То есть люди, которые не соблюдают правила гигиены, так же разносят инфекцию, как остальные больные воздушно-капельным путем. Так что мойте руки, господа.
Алтайские коммунисты предложили отметить 9 Мая "красным" флешмобом.
"Возникла такая идея. Все, кто на автомобиле, друзья, знакомые, все неравнодушные, закрепляем к авто Знамя Победы либо красный флаг. Пусть это у всех символизирует то, что мы не забыли, мы помним, никакой коронавирус нас не заставит забыть 9 мая!" – предложили в крайкоме КПРФ.
Из-за коронавируса празднование Дня Победы перенесли по всей стране. Именно в этот день его будут отмечать в онлайн-режиме. Как именно, читайте в материале "Без салюта, но с фонарями и флагами: как будут праздновать 9 Мая в Барнауле".
Комментарии
Доктор я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой а мне всё хуже и хуже...
Ситуацию с Эваларом и Корбалихой освещают,а про пивзавод барнаульский почему-то молчок?