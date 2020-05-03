Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 35

+47 заболевших в Алтайском крае

По данным на 3 мая 2020 года, общее число пациентов с диагностированным COVID-19 в Алтайском крае составляет 498 человек. За минувшие сутки прирост составил 47 человек. Большинство из них – 23 случая – из Змеиногорского района. Таким образом, в единственном закрытом на карантин муниципалитете региона уже 189 заболевших (в основном это работники Корбалихинского рудника). Еще 17 человек выявлено в Барнауле (итого 151 человек), три – в Бийске (43 человека).

Среди новых районов, где теперь есть заразившиеся, – Тюменцевский (один человек в селе Юдиха). По одному прибавилось в Родинском, Тальменском, Третьяковском районах.

С начала эпидемии алтайские медики пролечили и выписали 76 пациентов.

Всего в России зарегистрировано более 134 тысяч заболевших COVID-19. За последние сутки выявили 10633 случая заражения в 85 регионах, 58 человек умерло. Общее количество летальных случаев составляет 1280, а выздоровевших – 16639.