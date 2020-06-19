Еще четверо пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае

Четверо пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом информирует оперативный штаб региона по ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Трое из них скончались от коронавируса, один – от сопутствующего заболевания.

Таким образом, на 19 июня в Алтайском крае зафиксировано уже 49 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. 27 человек умерли от COVID-19, 19 – от иных причин, три случая находятся на экспертизе.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали еще 75 заболевших COVID-19. В целом с начала эпидемии в регионе инфекцию выявили у 3153 человек.

Ранее стало известно, что летальность от коронавируса в Алтайском крае ниже, чем по Сибири и в целом по стране.