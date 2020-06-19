Еще четверо пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае

Четверо пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом информирует оперативный штаб региона по ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Трое из них скончались от коронавируса, один – от сопутствующего заболевания.
Таким образом, на 19 июня в Алтайском крае зафиксировано уже 49 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. 27 человек умерли от COVID-19, 19 – от иных причин, три случая находятся на экспертизе.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали еще 75 заболевших COVID-19. В целом с начала эпидемии в регионе инфекцию выявили у 3153 человек.
Ранее стало известно, что летальность от коронавируса в Алтайском крае ниже, чем по Сибири и в целом по стране.
Комментарии
разгоняемся
19.06.2020 14:00
гость
Это называется не разгон, а упорная борьба за тяжолых больных в количестве 12 человек, и то просрали,
...ну так же "НЕТ коронавируса! Выдумки всё это!" - а костлявая урожай свой собирает...
19.06.2020 14:13
- гость -
Пойди полечи. А то без тебя врачи не справляются, умник.
19.06.2020 14:17
- гость -
Лечильщик?? Успеваешь личить и по митингам бегать бабло выбивать, а как все люди за зарплату хрен подошол бы даже умник, и в случае с короной слово лечение не прока ывает(препаратов нет, пихают по симптомам и наблюдают как поведет пациент на ивл вылезет ура, нет не фартануло) можешь дальше повякарь про героизм и лечение
19.06.2020 14:24
- гость -
Нет, ты не умник, а совсем даже наоборот) Как и я не медик.