Как проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Барнауле?

25 июня 2020 года стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Чтобы поставить галочку напротив "Да" или "Нет", потребуется не больше пяти минут. Как найти свой участок в Барнауле, во сколько можно проголосовать и безопасно ли это – читайте в материале amic.ru.
Чтобы исполнить свой гражданский долг, вам нужно прийти на избирательный участок. Они находятся как в помещениях (обычно в школах), так и на свежем воздухе.
На входе вам выдадут перчатки и маску, измерят температуру бесконтактным термометром, предложат ознакомиться с информационными бюллетенями, после чего попросят подойти к члену избирательной комиссии.
Он проверит ваш паспорт, выдаст бюллетень и одноразовую ручку, после чего вы сможете пройти в кабинку для голосования. Здесь вы должны будете сделать отметку в бюллетене и скинуть его в урну для голосования, а средства защиты выбросить в контейнер при выходе с участка.
Нужно зайти на сайт Избирательной комиссии Алтайского края, выбрать раздел "Найди избирательный участок". А там все просто – укажите населенный пункт, улицу и номер дома, и система определит, к какому избирательному участку вы привязаны. Подробнее об этом можно узнать здесь.
Ну а если вам не хочется идти на участок, тогда проголосуйте рядом с домом. Избирательная комиссия Алтайского края организует выездную процедуру голосования на придомовых территориях. Вы можете посмотреть, какая точка ближе к дому и как она будет работать. Список мест и время их работы опубликованы на сайте мэрии Барнаула.
Не опаснее, чем сходить в магазин. Процедура будет выстроена таким образом, что вам не придется лишний раз прикасаться к предметам и контактировать с окружающими.
На входе выдадут маску и перчатки, можно воспользоваться антисептиком для рук. На участке сделают так, чтобы люди не пересекались и не толпились. Для этого на пол нанесли сигнальные линии, а на стены повесили указатели, чтобы присутствующие соблюдали социальную дистанцию.
Также к минимуму сведется и общение с членами избирательной комиссии. Процесс получения бюллетеня и передачи паспорта будет происходить не из рук в руки, а бесконтактным способом (паспорт нужно будет показать в развернутом виде).
Вам также не придется притрагиваться к шторке в кабине голосования при входе и выходе. Ее не будет. При этом, как заверили в Центральной избирательной комиссии Алтайского края, на участке полностью будет соблюдена тайна волеизъявления.
Помещения и контактные поверхности будут дезинфицированы. А чтобы не допустить заноса коронавируса на участок, на входе каждый пройдет термометрический контроль.
Если термометр покажет 37, то участника голосования попросят пройти в изолятор под наблюдение медработника. И это не значит, что проголосовать не удастся. В таком случае член избирательной комиссии наденет на себя необходимые средства защиты, возьмет переносную урну и зайдет к избирателю в бокс, рассказала Юлия Байер, председатель участковой избирательной комиссии № 126.
Да. Избиратели все еще могут подать заявление на голосование из дома. Если вы не успели это сделать до 21 июня через портал "Госуслуги", то теперь вам придется обратиться в избирательный участок. Можно позвонить туда либо попросить родственников, знакомых, социальных работников сходить на участок лично и заполнить обращение.
В заявке нужно уточнить обстоятельства, почему вы не можете голосовать на участке. "И это не только состояние здоровья, инвалидность, преклонный возраст, возможно, человек находится на самоизоляции в связи с эпидмероприятиями", – пояснила Ирина Акимова, председатель краевой избирательной комиссии.
Если причина неуважительная, то вам могут отказать в проведении выездного голосования.
Выездное голосование в регионе пройдет с 25 по 30 июня в бесконтактном формате. Члены избирательной комиссии приедут в масках и перчатках, но в квартиру заходить не будут. Они передадут избирателю индивидуальный пакет, в котором находятся маска, перчатки, ручка, антисептическая салфетка и избирательный бюллетень. Как только участник проголосует, он передаст бюллетень комиссии.
Комментарии
Как проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Барнауле?
Лучше никак!
попоой об косяк как
об косяк головой