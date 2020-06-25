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Как проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Барнауле?

, ИА "Амител"
Отдать свой голос можно уже с 25 июня. Как это сделать?
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

25 июня 2020 года стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Чтобы поставить галочку напротив "Да" или "Нет", потребуется не больше пяти минут. Как найти свой участок в Барнауле, во сколько можно проголосовать и безопасно ли это – читайте в материале amic.ru.

1
Когда начинается голосование?
Отдать свой голос можно уже сегодня, 25 июня. Именно с этого дня начинается досрочное голосование, которое продлится до 30 июня. В досрочный период проголосовать может каждый. Процедуру растянули на неделю, чтобы избежать скученности и очередей в день голосования – 1 июля. К тому же вы сможете выбрать удобное время, чтобы посетить избирательный участок.
2
Как проходит процедура голосования?

Чтобы исполнить свой гражданский долг, вам нужно прийти на избирательный участок. Они находятся как в помещениях (обычно в школах), так и на свежем воздухе.

На входе вам выдадут перчатки и маску, измерят температуру бесконтактным термометром, предложат ознакомиться с информационными бюллетенями, после чего попросят подойти к члену избирательной комиссии.

Он проверит ваш паспорт, выдаст бюллетень и одноразовую ручку, после чего вы сможете пройти в кабинку для голосования. Здесь вы должны будете сделать отметку в бюллетене и скинуть его в урну для голосования, а средства защиты выбросить в контейнер при выходе с участка.

3
Как найти свой участок?

Нужно зайти на сайт Избирательной комиссии Алтайского края, выбрать раздел "Найди избирательный участок". А там все просто – укажите населенный пункт, улицу и номер дома, и система определит, к какому избирательному участку вы привязаны. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Ну а если вам не хочется идти на участок, тогда проголосуйте рядом с домом. Избирательная комиссия Алтайского края организует выездную процедуру голосования на придомовых территориях. Вы можете посмотреть, какая точка ближе к дому и как она будет работать. Список мест и время их работы опубликованы на сайте мэрии Барнаула.

4
И во сколько можно проголосовать?
С 25 по 30 июня посетить избирательный участок можно с 8:00 до 20:00. Они будут работать каждый день, без выходных. А на придомовой территории процедура голосования проходит в определенные часы. Ознакомиться с утвержденным графиком и местом таких участков в Барнауле можно здесь.
5
А голосовать вообще безопасно? Пандемия как-никак... 

Не опаснее, чем сходить в магазин. Процедура будет выстроена таким образом, что вам не придется лишний раз прикасаться к предметам и контактировать с окружающими.

На входе выдадут маску и перчатки, можно воспользоваться антисептиком для рук. На участке сделают так, чтобы люди не пересекались и не толпились. Для этого на пол нанесли сигнальные линии, а на стены повесили указатели, чтобы присутствующие соблюдали социальную дистанцию.

Также к минимуму сведется и общение с членами избирательной комиссии. Процесс получения бюллетеня и передачи паспорта будет происходить не из рук в руки, а бесконтактным способом (паспорт нужно будет показать в развернутом виде). 

Вам также не придется притрагиваться к шторке в кабине голосования при входе и выходе. Ее не будет. При этом, как заверили в Центральной избирательной комиссии Алтайского края, на участке полностью будет соблюдена тайна волеизъявления. 

Помещения и контактные поверхности будут дезинфицированы. А чтобы не допустить заноса коронавируса на участок, на входе каждый пройдет термометрический контроль.

6
А если у избирателя температура?

Если термометр покажет 37, то участника голосования попросят пройти в изолятор под наблюдение медработника. И это не значит, что проголосовать не удастся. В таком случае член избирательной комиссии наденет на себя необходимые средства защиты, возьмет переносную урну и зайдет к избирателю в бокс, рассказала Юлия Байер, председатель участковой избирательной комиссии № 126.

7
Голосование, наверное, много времени займет... 
Нет. Если вы заранее решили, как проголосуете, то процедура отнимет не более 3-5 минут. За это время вы сможете пройти термометрический контроль, получить бюллетень, поставить галочку напротив "Да" или "Нет" и "отправить" его в урну для голосования.
8
А из дома проголосовать можно?

Да. Избиратели все еще могут подать заявление на голосование из дома. Если вы не успели это сделать до 21 июня через портал "Госуслуги", то теперь вам придется обратиться в избирательный участок. Можно позвонить туда либо попросить родственников, знакомых, социальных работников сходить на участок лично и заполнить обращение.

В заявке нужно уточнить обстоятельства, почему вы не можете голосовать на участке. "И это не только состояние здоровья, инвалидность, преклонный возраст, возможно, человек находится на самоизоляции в связи с эпидмероприятиями", – пояснила Ирина Акимова, председатель краевой избирательной комиссии.

Если причина неуважительная, то вам могут отказать в проведении выездного голосования.

Выездное голосование в регионе пройдет с 25 по 30 июня в бесконтактном формате. Члены избирательной комиссии приедут в масках и перчатках, но в квартиру заходить не будут. Они передадут избирателю индивидуальный пакет, в котором находятся маска, перчатки, ручка, антисептическая салфетка и избирательный бюллетень. Как только участник проголосует, он передаст бюллетень комиссии.

Читайте также в сюжете: Изменение Конституции
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

25.06.2020 10:17
- гость -

Как проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Барнауле?

Лучше никак!

25.06.2020 10:25
- гость -

попоой об косяк как

25.06.2020 10:27
- гость -

об косяк головой

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