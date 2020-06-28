307 тысяч жителей Алтайского края проголосовали по поправкам в Конституцию

К четвертому дню народного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ свое волеизъявление выразили 307 тысяч жителей Алтайского края, сообщает ТАСС.
Всего в регионе проживают 1,8 млн избирателей, то есть проголосовал только каждый шестой из них.
Наиболее активно голосует население Тувы. Явка за первые три дня там составила 48,2% (94 тысячи человек). Наименее активными оказались жители Иркутской области, где заполнил бюллетень только каждый восьмой избиратель (222 тысячи человек).
Остальные сибирские регионы демонстрируют примерно идентичную явку: каждый пятый проголосовал в Республике Алтай (30,9 тысячи человек), Хакасии (80,3 тысячи) и Красноярском крае (416 тысяч), каждый шестой в Новосибирской (365 тысяч) и Томской (130 тысяч) областях.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля, а последний день объявлен выходным.
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