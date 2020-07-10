Семье зараженного COVID-19 жителя Алтайского края сделали тесты спустя две недели

Члены семьи зараженного коронавирусом жителя Алтайского края почти две недели ждали, когда же им проведут тесты на COVID-19. Об этом супруга мужчины рассказала amic.ru.
Накануне очередного онлайн-брифинга с участием министра здравоохранения региона Дмитрия Попова и заместителя руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяны Калининой женщина, живущая в Третьяковском районе, написала в наш Instagram и объяснила, что ее муж вторую неделю лежит в ковидном госпитале Алейска. При этом семью никто не изолировал, женщина продолжает ходить на работу, а после звонка в Роспотребнадзор она узнала, что супруга нет в списках зараженных по району.
Во время брифинга 8 июля мы уточнили, как такое возможно, а после — передали данные женщины и ее мужа в Минздрав.
Сегодня, 10 июля, подписчица сообщила нам, что у семьи и у коллеги мужчины наконец взяли анализы, а местный Роспотребнадзор уточнил, что фамилия зараженного с сегодняшнего дня фигурирует в списках по Алейску.
"Сижу вот, думаю: может, он прописку поменял, а я и не знаю. Вопросов меньше не становится", — заключила наша подписчица.
Комментарии
Вот и причина скачка
взяли мазок в ДЦ 4 мая
4 мая взяли мазок в ГБ 5
7 мая взяли мазок в ГВ 5
13 мая взяли мазок в ГБ5
ответа нет
пришел ответ 15 мая
нормально????
ржака
кто виноват и что делать?
Ну и бардак.Потрму и растет статистика
И ОПЯТЬ НЕТ ВИНОВАТЫХ??????????????????
Всей правды мы никогда не узнаем. Но что то мне подсказывают что нам испражняются регулярно в уши о количестве реально выявленных больных. Правы видимо медики, говоря что показатель занижают как минимум в три раза.
Я за последнее время несколько таких историй от знакомых. И это причём в Барнауле. Люди звонят говорят мы контактировали , у нас симптомы. В роспотребнадзоре говорят, ни чего страшного, будет совсем плохо звоните в скорую. Вот и вся борьба
10.07.2020 14:34
- гость -
Всей правды мы никогда не узнаем. Но что то мне подсказывают что нам испражняются регулярно в уши о количестве реально выявленных больных. Правы видимо медики, говоря что показатель занижают как минимум в три раза.
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Я давно об этом говорю. Здесь даже по контакту не провели тесты. А скольким людям без выявленных контактов, но с симптомами (кашель, температура, затрудненное дыхание, потеря обоняния) отказали в тестах?
не справляются
ни больницы ни скорые ни потребнадзор
зато по ТВ вещают что ковид победили
с украины звонят- у вас все открыли , а мы сидим!!!!
При этом семью никто не изолировал, женщина продолжает ходить на работу, а после звонка в Роспотребнадзор она узнала, что супруга нет в списках зараженных по району.
А потом удивляемся,как так?
объясните мне как , нет КАК????? в Сочи 12 заболевших при забитых пляжах
а в АК при закрытых 224???????????
Ты никому не нужен...
Банальный человеческий фактор! Пофигизм!!! Судить таких надо!
пришел ответ 15 мая
нормально????
А если они все положительные, то выявили 4 человека?