Очередной цикл дезинфекции общественных мест завершили в Барнауле

В Барнауле завершился очередной цикл дезинфекции общественных пространств, подземных переходов и остановочных павильонов хлорсодержащими средствами. С 14 июля в случае благоприятных условий обработку планируют продолжить, пишет пресс-служба мэрии города.
В период с 9 июля продезинфицировано 57 общественных мест, 626 остановок, а также подземные переходы на площади Октября и Павловском тракте.
Обработкой улиц занимается ООО ДЦ "Биоальтернатива". Все дезинфицирующие средства, которые используются специалистами, согласованы с Роспотребнадзором и безопасны для жизни и здоровья горожан.
Перед обеззараживанием остановок проводится механическая обработка павильонов.
Комментарии
Пустая трата денег. Лучше бы полы впервые за 20 лет в трамваях помыли.
Я так понимаю, что вы как раз из тех, кто не носит маски, шляется по барам и загорает на пляже.
Ага, есть ещё те, кто сомневается в необходимости этих мер?