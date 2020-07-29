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Новости

Чемпионка мира рассказала про смертельную драку на Старом базаре в Барнауле

, ИА "Амител"
Лилия Ворогушина утверждает, что Павел Рохлов ударил ее, за что и получил роковой удар
Лилия Ворогушина / Фото: Rnbee.ru

Лилия Ворогушина / Фото: Rnbee.ru

Чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина озвучила "Лайфу" свою версию развития событий во время потасовки на Старом базаре, в которой погиб человек.

По ее словам, началось все с вызывающего поведения парня, которого впоследствии супруга погибшего стала называть "инвалидом", так как он размахивал костылем.

Когда же его пригласили "поговорить" за пределы заведения, он схватил "огромную жестяную палку, похожую на биту" и стал размахивать ею, утверждает Ворогушина.

"Потом Михаил повалил его, началась борьба. Подлетела я, подруга, начали разнимать. Подлетел вот этот парень, который погибший, начал поднимать Михаила. Они с ним встали и просто стояли, — уточнила спортсменка. — Следом летела супруга погибшего, она летела уже с матом, в нетрезвом состоянии. Сразу набросилась на меня, повалила. Не отпускала".

Дальнейшие события разворачивались сумбурно. Едва поднявшись, чемпионка получила удар по лицу от мужчины, утверждает девушка.

"Подруга пыталась разнять, но она тоже оказалась на асфальте. Подошёл какой-то парень, начал поднимать меня. Все кричали женщине, чтобы она меня отпустила, — вспоминает Ворогушина. — И её муж ударяет меня кулаком, я падаю. Я доли секунды не помню, что происходило, скорее всего, потеряла сознание. Когда меня ударили, Михаил просто незамедлительно ему за меня ответил, этот парень упал".

При этом его супруга продолжала вести себя очень агрессивно, уточняет спортсменка. По ее словам, жена погибшего, "переступив через лежащего мужа", продолжила драку, а потом села в машину с криками "Всех передавлю!" и стала ездить по месту происшествия. Из машины ее вывели уже полицейские, поясняет Ворогушина.

Она подчеркнула, что была трезвая, как и Михаил Старцев, которого взяли под арест как подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. По словам Ворогушиной, это подтверждается результатами экспертизы.

В то же время спортсменка обращает внимание, что и размахивающий палкой человек, и супруга погибшего были пьяны.

Ранее вдова погибшего заявила, что считает Лилию Ворогушину соучастницей убийства. О резонансном преступлении высказался даже губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что "реакция должна быть жесткой", а виновные – "ответить по всей строгости закона".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.07.2020 07:47
- гость -

как обычно - "мы белые и пушистые, а остальные - пьянь подзаборная". Короче, отмазывать бокосёра будут по-полной. Думаю, "свидетель" на библии готова будет поклясться, чтобы её и дружка отморозка не посадили.

29.07.2020 07:48
- гость -

О как.Виноват убитый.

29.07.2020 07:50
- гость -

Будет так ,что жена убила

29.07.2020 07:50
адвокат дьяблы

Я доли секунды не помню, что происходило, скорее всего, потеряла сознание. Когда меня ударили, Михаил просто незамедлительно ему за меня ответил, этот парень упал".

Я ничиво нипомню, миня выхлопали, но Мишаня за миня ответла!

Кто свидетель?
Я свидетель, а что случилось?

29.07.2020 07:51
- гость -

получила удар по лицу от мужчины, утверждает девушка.

на морде лица следы от удара есть? медики сняли повреждения?

29.07.2020 07:53
CALIBR

На мой взгляд , трезвые титулованные спортсмены местного и международного уровня, соблюдают кодекс чести российского спортсмена и не приглашают в подворотню на "пойдём поговорим" тех, кто с костылём. И не важно - инвалид он или после травмы.
Что касается кто, кому, куда - посекундная раскадровка, надеюсь, внесёт ясность.

29.07.2020 07:55
- гость -

АМИК дайте ссылки на чемпионаты мира, по литроболу, которые эта бабёшка, с разъехавшимися ногами, выиграла

29.07.2020 07:58
- гость -

Ну, справедливости ради, эта чемпионка таки получила в грызло. Но это не повод глушить насовсем её обидчика.

29.07.2020 08:01
- гость -

Страшно то, что этот синий "инвалид" может на следующих выходных спровоцировать другой конфликт в другом кафе.

Почему охрана заведения не среагировала и не предотвратила?

29.07.2020 08:03
CALIBR

29.07.2020 07:55
- гость -
+++++++++++++++++
Раз: в запросе отсутствует волшебное слово "пожалуйста"
Два - гугл до сих пор открыт,причём - круглосуточно.
Три : редакция не обязана исполнять прихоть анонимов.

29.07.2020 08:04
Гость

Почему ты не рядом с дружком в камере? Твое место за решеткой! Нечего отмазываться! На видео все видно, версия не выдержит.

29.07.2020 08:04
- гость -

08:01
- гость -
Почему охрана заведения не среагировала и не предотвратила?

А сколько по-твоему платят охране? Должна ли охрана разнимать всяких обсосов вне своей территории? Доплачивать будешь?

29.07.2020 08:06
Гость

Отбили тебе девушка извилину, на видео все видно, тебе с повинной идти и каяться!

29.07.2020 08:08
- гость -

08:04
Гость
Почему ты не рядом с дружком в камере?

Да не должна она там сидеть! Накосячил её мурзик - ему и сидеть. Но если эта мадемуазель кому то и нахлопала, то нужно снять побои и она будет сидеть.. под подпиской. Дома.

29.07.2020 08:15
Alex1976

Правильно эта фифа по морде получила ибо нефиг пинать по лицу человека на земле, а боксер то исподтишка лупанул. Да и втроем на одного, герои нашего времени.

29.07.2020 08:17
гость

По видеороликам в сети видится другое((( Жаль, что такие люди представляют нашу страну!

29.07.2020 08:20
- гость -

Поражают лохи, пишушие гневные коменты. Ну есть же видео, посмотрите сперва, прежде чем вонять.

29.07.2020 08:20
- гость -

А если бы не было видео? Тогда однозначно жена убила мужа. Какие все таки мрази, я считал что спорт как минимум философию соответствующую еще прививает. Сколько мастеров спорта сдерживали себя от такого чтобы не применять навыки? Да они даже удары проводят что бы атаку только загасить, но не как ни коронными лупить.

29.07.2020 08:20
- гость -

Малая доля правды в её словах есть. На видео отлично видно что мадам махала ногами и пнула в район головы жещину в розовом сидящую на земле (вероятно супругу погибшего), после чего он её не то оттолкнул, не то ударил, от чего мадам полетела в сторону на пару метров.
Но это нисколько не делает её белой и пушистой, потому как вопервых она пинала ногами лежащую на земле женщину, вовторых смертельные травмы получила не она а другой человек.
Да и в "драке" с инвалидом всё тоже странно, насколько в видео видно он палкой только отбивался, а не пытался кому-то нанести удары. а вот боксёр повалив его на землю сел сверху и методичными ударами впечатывал в асфальт. Тогда погибший и вмешался чтобы его оттащить.
Я думаю посекундный анализ произошедшего отвественными сотрудниками расставит все точки над i.

29.07.2020 08:21
- гость -

Почему нет кадра..самого чёткого кадра, где будущий арестант вопрошает к участнику локального конфликта:

- Cлышишь, он ожил!???

А в это время, эти змейки ласково его оплетают.

Воистину - заклинатель змей. Его били 2 девки и один боксёр, а ему всё пофигу. Даже не поцарапали.

29.07.2020 08:21
- гость -

Ну это реально гниль!!! Хоть бы помалкивала.

29.07.2020 08:23
Энтеробиоз

Это просто хоть плачь.
Кикбоксерка убивается, что её ударили по лицу. Боксер бьёт человека исподтишка. Это ж им путевку в санаторий надо давать на восстановление.
Сволочи. Просто отребье.

29.07.2020 08:23
гость

Не первый случай убийства, носителями боевых навыков. Где законы приравнивающие эти навыки к оружию и соответствующему наказанию?

29.07.2020 08:24
Владимир

В мести с дружком должна сидеть..У русских женщин всегда мудрость присутствует.Это две мрази спровоцировали на убийство . Всех 3 посадить в одну камеру пусть съедят друг друга .И в камере меряются кто круче.

29.07.2020 08:25
- гость -

08:20
- гость -
Малая доля правды в её словах есть.

Вы под наркотиками, пожалуй.
На видео видно, что несчастный прорубил чемпионке в грызло, за что и получил подлый и фатальный удар со спины.

29.07.2020 08:30
- гость -

Согласно видео:
Боксер и две бабы нападают на мужика с битой, который ею отмахивается, бабы пытаются его пнуть.. Боксер броском через бедро валит бейсболиста на землю, зрители за кадром кричат, что этот бейсболист задолбал уже все кафе. Боксер бьет бейсболиста лежа на нем. Подбегает погибший и откидывает боксера в сторону, отрывая его от бейсболиста. Затем мужики стоят, а бабы суетятся. Потом погибший бьет по лицу Ворогушину, она отлетает метров на пять и падает. Боксер тут же бьет автоматически погибшего с того положения, в котором стоял, удар приходится в верхнюю часть головы, погибший падает, в последствие умирает в больнице. Это то, что видно по видеозаписи.
Налицо случайное убийство, совершенное в драке, остальное эмоции заинтересованных сторон.

29.07.2020 08:31
- гость -

Пахнуло мерзостью блевотной от её рассказа

29.07.2020 08:33
- гость -

Признаюсь: прочитав за Лилё и её вертикальный разящий удар ногой, почему то представил всю грацию. А оказалось - хххттььффу, а не удар.
Бегали кого то и за кем то. Бича-синебота выхлопать не смогли. Тьфу, а не спортсмены.

29.07.2020 08:34
арс

подлетела я и подруга и стали разнимать.... как то по видео немногу все подругому выглядит, там видно что стали просто запинывать. как бы не негативно не отнеслись к тем кто все это заснял, но за одно им можно сказать точно спс, что отмазатся уже не получится.

29.07.2020 08:35
- гость -

Вот бессовесная!!!.ВРЕТ и НЕ КРАСНЕЕТ, Чемпионка мира по кикбоксингу и такая беззащитная.Бред прекращай нести подруга,как тогда ты чемпионкой стала?Сейчас выясниться что и боксер не виноват его инвалид побил,а он защищался...

29.07.2020 08:38
- гость -

08:30
- гость -
Налицо случайное убийство, совершенное в драке, остальное эмоции
--------------
Дело говорите. Вам бы субтитры к фильмам писать.

А вообще - нет случайного убийства. А в целом - всё правильно расписали.

29.07.2020 08:41
- гость -

Всех в камеру? Ну тогда и жену погибшего тоже, поскольку она была активной участницей драки. Зачем бабы лезут драться, вместо того, чтобы стоять в стороне и уносить раненых? Если бы бабы не влезли в драку, мужик был бы жив.

29.07.2020 08:43
- гость -

08:35
- гость -
Вот бессовесная!!!.ВРЕТ и НЕ КРАСНЕЕТ, Чемпионка мира по кикбоксингу и такая беззащитная

Ну, например она заглушила других девушек и потом стала глав-девушкой - ЧЕМПИОНКОЙ! И что?

29.07.2020 08:46
- гость -

Согласен с гостем от 08:30, погибший ударил Ворогушину, за что получил в ответ, причем видно что прям с ходу на автомате. Не знаю кто там пьяный был, а кто трезвый, но за свою жену так же в ответ не думая бы ударил.

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