Чемпионка мира рассказала про смертельную драку на Старом базаре в Барнауле

Чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина озвучила "Лайфу" свою версию развития событий во время потасовки на Старом базаре, в которой погиб человек.

По ее словам, началось все с вызывающего поведения парня, которого впоследствии супруга погибшего стала называть "инвалидом", так как он размахивал костылем.

Когда же его пригласили "поговорить" за пределы заведения, он схватил "огромную жестяную палку, похожую на биту" и стал размахивать ею, утверждает Ворогушина.

"Потом Михаил повалил его, началась борьба. Подлетела я, подруга, начали разнимать. Подлетел вот этот парень, который погибший, начал поднимать Михаила. Они с ним встали и просто стояли, — уточнила спортсменка. — Следом летела супруга погибшего, она летела уже с матом, в нетрезвом состоянии. Сразу набросилась на меня, повалила. Не отпускала".

Дальнейшие события разворачивались сумбурно. Едва поднявшись, чемпионка получила удар по лицу от мужчины, утверждает девушка.

"Подруга пыталась разнять, но она тоже оказалась на асфальте. Подошёл какой-то парень, начал поднимать меня. Все кричали женщине, чтобы она меня отпустила, — вспоминает Ворогушина. — И её муж ударяет меня кулаком, я падаю. Я доли секунды не помню, что происходило, скорее всего, потеряла сознание. Когда меня ударили, Михаил просто незамедлительно ему за меня ответил, этот парень упал".

При этом его супруга продолжала вести себя очень агрессивно, уточняет спортсменка. По ее словам, жена погибшего, "переступив через лежащего мужа", продолжила драку, а потом села в машину с криками "Всех передавлю!" и стала ездить по месту происшествия. Из машины ее вывели уже полицейские, поясняет Ворогушина.

Она подчеркнула, что была трезвая, как и Михаил Старцев, которого взяли под арест как подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. По словам Ворогушиной, это подтверждается результатами экспертизы.

В то же время спортсменка обращает внимание, что и размахивающий палкой человек, и супруга погибшего были пьяны.

Ранее вдова погибшего заявила, что считает Лилию Ворогушину соучастницей убийства. О резонансном преступлении высказался даже губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что "реакция должна быть жесткой", а виновные – "ответить по всей строгости закона".