Алтайский клуб закрыли за вечеринку во время пандемии

Бар-дискотеку XXXX закрыли на 20 суток. Об этом сообщает телеграм-канал "Ленина, 59".
"Судом Алтайского района на владельцев бара ХХХХ наложен не только штраф в размере 100 000 рублей, но и приостановлена деятельность заведения на 20 суток", – говорится в сообщении "проправительственного" канала.
Как уже сообщал amic.ru, в клубе XXXX на озере Ая прошла массовая дискотека, посвященная открытию турсезона. Вечеринка попала в поле зрения правоохранительных органов.
Накануне, 20 августа, стало известно, что суд Алтайского района оштрафовал руководство заведения на 100 тысяч рублей.
По последним данным, в Алтайском крае с начала эпидемии коронавирусом заразились 11 042 человека. Скончались 296 пациентов с диагностированным COVID-19.
Комментарии
Удивительно, а всего в километре от этого места каждый день на бассейне Ривьеры на головах друг у друга без масок сидят люди целыми днями . Двойные стандарты? Не?