74 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае

Еще 74 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число инфицированных в регионе перевалило за 11 тысяч и на 21 августа составляет 11 042, сообщают в краевом оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 45, Новоалтайск – 5, Рубцовск – 4, Локтевский, Михайловский, Первомайский районы – по 3 заболевших, Заринск – 2, Бийск, Бийский, Зональный, Новичихинский, Немецкий национальный, Смоленский, Троицкий, Усть – Пристанский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.
Кроме того, за сутки скончались еще четыре пациента, у которых ранее выявили коронавирус. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 296. В 112 случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
На данный момент в тяжелом состоянии находится 111 пациентов, 30 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 20 августа, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес очередные послабления в свой "ковидный" указ. Согласно новой редакции, в регионе разрешили заниматься в бассейнах спортсменам, а населению можно ходить плавать только при наличии у спорткомплекса паспорта готовности и условии загруженности не более 25%. Также можно проводить спортивные соревнования, но без зрителей на трибунах.
Комментарии
Белокуриха две недели без заболевших? Молодцы,что ещё сказать.
Там ранее в санаториях болели сотрудники.
Неужели остановили распространение?
Молодцы тогда
21.08.2020 11:54
- гость -
Сомнение берёт. Не проще "разбросать" по другим районам,чтобы клиентов не распугать.
Плохо, что тяжелобольных не снижается. Вот-вот пойдут сезонные ОРЗ, будет накладываться. Хорошо бы сентябрь теплый постоял.