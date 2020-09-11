Хоккейный клуб "Ак Барс" поможет спасти ирбисов на Алтае

Хоккейный клуб из Казани "Ак Барс" стал партнером Сайлюгемского парка в Республике Алтай и предоставит ему новые камеры для отслеживания хищников, а также профинансирует антибраконьерские рейды, сообщается на официальном сайте парка.

"Снежный барс – главный символ нашего клуба, Татарстана и всех тюркских народов. "Ак Барс" и "Татнефть" (генеральный спонсор хоккейного клуба, – прим. ред.) посчитали важным поддержать проект сохранения этого прекрасного животного, варварски истребляемого браконьерами. Это наш долг перед будущими поколениями и отличная возможность для хоккейного клуба внести свой значимый вклад в жизнь общества", – сказал гендиректор "Татнефти" и президент ХК "Ак Барс" Наиль Маганов.

Директор национального парка "Сайлюгемский" Денис Маликов выразил надежду, что сотрудничество с хоккейным клубом станет успешным, а благодаря новым фото- и видеоловушкам исследователи охватят неизученные территории и найдут новых особей снежного барса.

"Главная цель – сохранение и увеличение численности популяции на Алтае, являющейся достоянием всей России", – отметил он.

По данным за 2020 год, численность снежных барсов в Республике Алтай составляет 35 особей. Годом ранее их популяция в регионе оценивалась в 65 особей. Уменьшение связывают с тем, что весной 2020 года из-за аномально теплой зимы и неблагоприятных погодных условий местообитания ирбиса эксперты исследовали лишь частично.

По данным за 2016 год общая численность ирбисов на планете составляла около 4000. Основной ареал обитания редкого хищника – горы Центральной Азии.

Снежные барсы занесены в Красную книгу как вымирающий вид. Охота на них запрещена. Однако ежегодно от рук браконьеров и фермеров погибает от 220 до 450 особей.