81 новый случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксирован 81 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
По муниципалитетам случаи заражения распределились так: Барнаул – 65, Первомайский район – 4, Рубцовск – 3, Новоалтайск – 2, Бийск – 1, Заринск – 1, Камень-на-Оби – 1, Рубцовский район – 1, Топчихинский район – 1, Усть-Калманский район – 1, Целинный район – 1.
Всего в крае 13 459 инфицированных, количество выписанных по выздоровлению – 12 057 человек (66 – за прошедшие сутки).
Скончались еще семь пациентов. Четыре из них – от коронавируса.
Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 471 970 человек. За прошедшие сутки – 5366.
Комментарии
Вроде не выросло но если присмотреться к Барнаулу рост +80 процентов
Да дурдом у нас творится. Родственницу с затрудненным дыханием увезли в Шинники, через два дня выявили Ковид и отправили... домой. Сидит дома задыхается, скорую вызывают постоянно, потому что состояние ухудшается, в легких изменения, но ее никуда не забирают. Потому что все переполнено. Женщина 40 лет, 3 детей. Это жесть. А нам рапортуют о каких-то смешных цифрах.
11:38
Ирэн
Срочно звони Томенко или Романенко или ещё кому нибудь на -ко! Они помогут. Шучу.
во Франции вновь закрыли кафе и рестораны и поговаривают, и что будет карантин как весной.
но там государство поддерживает и людей и бизнес, и а у нас сами знаете.... гордимся только супер ракетами
26.09.2020 11:38
Ирэн
А чего ждут-то сами заблевшие? Омбудсменам пусть пишет, или кто там такое разруливать должен.
Карантин ничего не решает. Только бандитизм вырастет. Жрать-то хочется. Сейчас ОРВИ такие ОРВИ, что уже полгорода с антителами к ковиду, наверное. Но я, например, не могу пойти и сдать на антитела, не для простых, наверное. Мне только за денежку, а денежек, простите, нет.
26.09.2020 12:01
- гость -
От ОРВИ антитела к ковиду не появятся. Но может возникнуть перекрестный иммунитет. По исследованиям британских вирусологов (World Medical Journal) в среднем по миру это примерно 9% населения. По странам он тоже разный и зависит от заболеваемости населением ОРВИ в прошлое время.
Уже сейчас понятно, что зима будет страшная, а первая волна - это были лишь цветочки.
И вся надежда лишь на лук и чеснок!
26.09.2020 12:30
- гость -
Это я к тому, что всем практически поголовно ставят ОРВИ. Среди тех, кого знаю, ни одного не отправили на тесты (и с кашлем, и тепмературой, и потерей обоняния). Возможно, и сами врачи смысла не видят лишний раз пугать, т.к чаще и переносится зараза, как ОРВИ.
26.09.2020 13:07
Правда
По советам Супрун?
У нас карантина не будет общего, у нас же вакцина есть. Поставил и иди работай, не хочешь, сиди дома. Думаю так будет.
У знакомых семья без обоняния.
Подросток 15 лет, ее родители 40 лет, ее дедушки/бабушки.
Два молодых поколения переносят на ногах, легко.
Старшему поколению в больнице сказали: "ой, осень, слякоть, простыли вы, у вас ОРВИ, пейте дома теплый чай с лимоном. Да температуру сбивайте" (а у стариков на больше 38). "Тесты? Да что вы, зачем? У вас простая простуда"
Вот и все лечение. Дома чаёк и ацетилсалицилка. Зато статистика не столь плоха.
И еще. В крае +81, из них в Барнауле +65. Порадуемся за все другие города и районы, у низ значительное снижение заболеваемости! Молодцы!
2 6.09.2020 11:57
- гость -
во Франции вновь закрыли кафе и рестораны и поговаривают, и что будет карантин как весной.
но там государство поддерживает и людей и бизнес
Ну ка, Ну ка.
Как у вас тамв во франции поддерживают бизнес?
как и дубинками желтожелеточников?