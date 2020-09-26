81 новый случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксирован 81 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

По муниципалитетам случаи заражения распределились так: Барнаул – 65, Первомайский район – 4, Рубцовск – 3, Новоалтайск – 2, Бийск – 1, Заринск – 1, Камень-на-Оби – 1, Рубцовский район – 1, Топчихинский район – 1, Усть-Калманский район – 1, Целинный район – 1.

Всего в крае 13 459 инфицированных, количество выписанных по выздоровлению – 12 057 человек (66 – за прошедшие сутки).

Скончались еще семь пациентов. Четыре из них – от коронавируса.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 471 970 человек. За прошедшие сутки – 5366.