В Республике Алтай зафиксировали 84 новых случая коронавируса

Прирост зараженных коронавирусом за прошедшие сутки в Республике Алтай составил 84 человека, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 37 жителей Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 25 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у четырех жителей Онгудайского района; у двух жителей Чойского района; у жителей Турочакского, Усть-Канского, Чемальского и Шебалинского районов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе теперь составляет 3682. Выздоровели из этого числа 2718 пациентов, в том числе 79 – за последние сутки.

Также в регионе зафиксировали еще один летальный случай – скончался 83-летний житель города Горно-Алтайска. Таким образом, за весь период в регионе умер 21 человек с коронавирусом, 18 из которых – от COVID-19, трое – по иным причинам.