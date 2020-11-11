Камни в почках, мочевом пузыре и опухоли не страшны: лазер в урологии совершил прорыв

Мочекаменная болезнь (камни в почках, мочевом пузыре, мочеточнике), доброкачественные и злокачественные опухоли почки, печени, мочевого пузыря, простаты – эти неприятные, а порой и страшные проблемы с внедрением лазерной терапии уже не пугают, успешно решаются даже в самых сложных случаях. Операции становятся более щадящими, органосохраняющими, а грамотная реабилитация позволяет возвращать пациентов к полноценной жизни в кратчайшие сроки.

Лазерные технологии при мочекаменной болезни

"Лазерная литотрипсия (разрушение камня) позволяет опытному специалисту выполнить дробление камней практически любой плотности и в любой локализации буквально в пыль, без последствий для мочевого пузыря, почки, мочевыводящих путей. Затем эти песчинки-пылинки выходят в ходе операции, пока пациент находится под наркозом и не чувствует боли", – рассказывает Павел Гаврилов, уролог-андролог, хирург, онколог, заведующий хирургическим отделением "Клиники Пасман".

Если раньше камень дробили, и его фрагменты надо было вытаскивать – это подразумевало лишнюю травму мочеточника, – то сегодня травма исключена. Никакие фрагменты камня не остаются в почке. Пациент не испытывает боли.

Лазер в хирургии при опухолях в почках, печени, простате

Второе очень важное направление лазерного лечения – хирургическое, оно позволяет проводить рассечение мягких тканей, коагуляцию – остановку кровотечения, удаление доброкачественных и злокачественных опухолей в мочевом пузыре, почках, печени, простате. Используется в том числе для удаления предстательной железы.

Помогает добиваться прекрасных результатов как при лапароскопических операциях, так и при открытых резекциях, например лечении метастазов в брюшной полости, а также при лечении печени, почки и т.д.

Использование хирургического лазера облегчает работу хирурга и расширяет его возможности: позволяет уменьшить время операции, снижает риск кровотечений, улучшает качество рассечения тканей, дает меньше травматизации и больше возможностей выполнить органосохраняющую операцию (не удалять орган и при этом провести на нем более широкую операцию), снижает опасность осложнений, улучшает реабилитацию и восстановление.

"Например, при лазерной резекции почки кровотечение будет минимальным, операция будет выполнена гораздо аккуратнее, травма почки будет минимальна, более того, у хирурга появится возможность сохранить орган, даже если необходимо убрать часть почки в 4,5-5 см. Те же возможности мы получаем с использованием лазера и при опухоли печени", – рассказывает доктор Гаврилов.

Использование лазера в хирургии и онкологии позволяет браться за операции даже в самых сложных случаях, при которых раньше бы не стали оперировать, и открывает новые возможности пациентам с раком печени, почки, мочевого пузыря, простаты.

"Не надо бояться операций. Они кратковременные и безболезненные. Проводятся под наркозом очень высокого качества, который легко переносится. Важно помнить, что все заболевания на ранних стадиях, в том числе онкологические, лечатся. Поэтому важно своевременно посещать врача. Кроме того, важно знать, что многие заболевания, которые звучат как приговор, таковыми давно не являются, успешно лечатся, и после них можно вернуться к полноценной жизни", – утверждает Павел Андреевич Гаврилов.

В "Клинике Пасман" представлен весь спектр медицинской помощи: от терапии и стоматологии до онкологии и пластической хирургии. Все виды анализов (от обычных до редких генетических), УЗИ, собственная лаборатория гемостаза, собственные операционные для проведения урологических, онкологических, гинекологических, реконструктивных (при врожденных дефектах или перенесенных травмах, ожогах, болезнях и параличах), пластических, травматологических и иных операций – под контролем опытнейших анестезиологов-реаниматологов. Ключевая особенность клиники: опытные врачи – ученые-практики с мировым именем, многие из которых принимают и оперируют только здесь.

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Специально для иногородних пациентов в "Клинике Пасман" есть бесплатные предварительные Skype-консультации. Записаться на очную или дистанционную консультацию к доктору Гаврилову можно с 8:00 до 20:00 (время по Новосибирску) или по номеру персонального менеджера: +7 923 241-71-47 с 9:00 до 18:00 (время по Новосибирску). Он согласует удобное для вас время и дату консультации.

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