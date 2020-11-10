В общежитиях Барнаула проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм

Сотрудники комитета по делам молодежи администрации Барнаула провели рейды по городским студенческим общежитиям, во время которых специалисты проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Как пишет пресс-служба мэрии, проверки прошли в общежитиях Алтайского государственного университета, Алтайского государственного колледжа и Алтайского промышленно-экономического колледжа.

Проверяющие выяснили, что в помещениях общежитий студенты носят маски и соблюдают дистанцию. Помимо этого, на входе в здания установлены диспенсеры с антисептиками и используются устройства для обеззараживания воздуха.

В горадминистрации также отметили, что во всех общежитиях запрещено проводить массовые мероприятия. Специалисты не выявили нарушений и замечаний.