Еще 140 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 140 новых случаев COVID-19, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Инфекцию выявили у 50 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у 20 жителей Турочакского района, в том числе у трех детей; у 15 жителей Усть-Канского района; у 12 жителей Чемальского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Майминского района, в том числе у трех детей; у восьми жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребенка; у восьми жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка; у семи жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Онгудайского района; у трех жителей Чойского района; у двух жителей Кош-Агачского района.

Таким образом, общее число зараженных достигло 10 906. Выздоровели 8785 человек, в том числе 238 – за последние сутки.