Алтайского таксиста оштрафовали на 7,5 тыс. рублей за отсутствие защитной маски

Таксиста из Белокурихи наказали за несоблюдение масочного режима. Мужчина находился в салоне автомобиля при пассажирах без средства защиты. Суд оштрафовал водителя на 7500 рублей.
Напомним, согласно "ковидному" указу губернатора Алтайского края, ношение защитной маски в общественном транспорте, в том числе в такси, является обязательным условием. Это касается как водителей, так и пассажиров.
Как отмечает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в целом с начала эпидемии коронавируса в регионе ведомство провело свыше 3,6 тыс. профилактических мероприятий, из которых более двух тысяч – специализированные рейды.
Ранее amic.ru писал, что в Барнауле составили административный протокол на "Крафт Бургер Бар". Заведение, вопреки установленным ограничениям, устроило развлекательное мероприятие после 23:00.
Комментарии
Почему вождя нашего не штрафуют - он рАвнее других?
Ты на кого батон крошишь?
Ну все, ковид побежден, преступник наказан, имитация бурной деятельности выполнена, отчет написан и передан вышестоящему начальнику. Ждем премии! Вот она работа Роспотребнадзора. Переживаю за них, как бы не перетрудились!
Сотрудники Роспотребнадзора продолжают ...
Эта карательная организация ни снабдила лекарствами ни мою супругу, ни моего сына (заразившихся китайской заразой)
Но прислала приказ произвести дезинфекцию помещения своими силами