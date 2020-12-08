Алтайского таксиста оштрафовали на 7,5 тыс. рублей за отсутствие защитной маски

Таксиста из Белокурихи наказали за несоблюдение масочного режима. Мужчина находился в салоне автомобиля при пассажирах без средства защиты. Суд оштрафовал водителя на 7500 рублей.

Напомним, согласно "ковидному" указу губернатора Алтайского края, ношение защитной маски в общественном транспорте, в том числе в такси, является обязательным условием. Это касается как водителей, так и пассажиров.

Как отмечает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в целом с начала эпидемии коронавируса в регионе ведомство провело свыше 3,6 тыс. профилактических мероприятий, из которых более двух тысяч – специализированные рейды.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле составили административный протокол на "Крафт Бургер Бар". Заведение, вопреки установленным ограничениям, устроило развлекательное мероприятие после 23:00.