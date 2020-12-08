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Алтайского таксиста оштрафовали на 7,5 тыс. рублей за отсутствие защитной маски

, ИА "Амител"
Сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверять, как жители региона соблюдают антиковидные правила
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Таксиста из Белокурихи наказали за несоблюдение масочного режима. Мужчина находился в салоне автомобиля при пассажирах без средства защиты. Суд оштрафовал водителя на 7500 рублей.

Напомним, согласно "ковидному" указу губернатора Алтайского края, ношение защитной маски в общественном транспорте, в том числе в такси, является обязательным условием. Это касается как водителей, так и пассажиров.

Как отмечает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в целом с начала эпидемии коронавируса в регионе ведомство провело свыше 3,6 тыс. профилактических мероприятий, из которых более двух тысяч – специализированные рейды.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле составили административный протокол на "Крафт Бургер Бар". Заведение, вопреки установленным ограничениям, устроило развлекательное мероприятие после 23:00.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

8.12.2020 10:07
- гость -

Почему вождя нашего не штрафуют - он рАвнее других?

8.12.2020 10:23
- гость -

Ты на кого батон крошишь?

8.12.2020 11:01
- гость -

Ну все, ковид побежден, преступник наказан, имитация бурной деятельности выполнена, отчет написан и передан вышестоящему начальнику. Ждем премии! Вот она работа Роспотребнадзора. Переживаю за них, как бы не перетрудились!

8.12.2020 11:21
- гость -

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают ...

Эта карательная организация ни снабдила лекарствами ни мою супругу, ни моего сына (заразившихся китайской заразой)
Но прислала приказ произвести дезинфекцию помещения своими силами

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