216 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По муниципалитетам зараженные распределились так: Барнаул – 60, Рубцовск – 21, Бийск – 16, Заринск, Славгород – по 8 заболевших, Новоалтайск – 6, Локтевский, Михайловский районы – по 5 заболевших, Волчихинский, Завьяловский, Ключевской, Родинский районы – по 4 заболевших, Алейск, Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Каменский, Кулундинский, Кытмановский, Павловский, Первомайский, Тогульский, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Змеиногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Калманский, Косихинский, Крутихинский, Курьинский, Немецкий национальный, Суетский, Тальменский, Третьяковский, Угловский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 30333 человек.

Скончались за прошедшие сутки еще 12 пациентов (1372 с начала пандемии).