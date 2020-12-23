Двое больных с коронавирусом умерли в Республике Алтай

В Республике Алтай зарегистрировано два случая смерти пациентов, ассоциированных с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

"В ноябре скончались 70-летняя жительница Горно-Алтайска и 71-летний житель Майминского района. По заключению патологоанатомов, в обоих случаях причиной смерти стала двухсторонняя вирусная субтотальная пневмония. Также были зафиксированы другие формы сопутствующих заболеваний", – пишет штаб.

Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировали 145 летальных случаев у пациентов с коронавирусом, в том числе 137 – от COVID-19, восемь – от иных причин.

Также за сутки в регионе лабораторно подтвердили 91 новый случай инфекции. Диагноз выявили у 34 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 14 жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у 10 жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у восьми жителей Онгудайского района; у семи жителей Шебалинского района, в том числе у трех детей; у семи жителей Чемальского района, в том числе у четырех детей; у пяти жителей Улаганского района, в том числе у трех детей; у пяти жителей Чойского района, в том числе у одного ребенка; у одного жителя Кош-Агачского района.

Всего за время пандемии в Республике Алтай лабораторно подтвердили 13 331 случай заболевания. Выздоровели 12 597 человек, в том числе 60 – за последние сутки.