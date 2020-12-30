Вячеслав Франк подарил гитару на Новый год юному барнаульцу

Мэр Барнаула Вячеслав Франк исполнил мечту 13-летнего мальчика Павла о гитаре. Градоначальник пришел к нему домой и вручил долгожданный подарок, а также поздравил с наступающим Новым годом его маму и сестер, сообщает пресс-служба мэрии.

"Желаю тебе крепкого здоровья, чтобы желания твои исполнялись, чтобы ты, как и мечтал, научился играть на гитаре. С наступающим Новым годом!" – сказал глава краевой столицы.

Павел, в свою очередь, признался, что подарок от мэра стал для него очень приятным сюрпризом и пообещал освоить музыкальный инструмент.

Ранее Вячеслав Франк поучаствовал во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Именно там ему достался шар с мечтой мальчика, который мечтал о настоящей гитаре.