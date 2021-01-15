Алтайский Росздравнадзор обязал врачей докладывать о "побочках" вакцины от COVID-19

Управление Росздравнадзора по Алтайскому краю попросило медучреждения докладывать о побочных реакциях и неэффективности вакцины от коронавируса. Документ с указанием на необходимость отчетности о действии препарата опубликован на официальном сайте ведомства.

Согласно письму, в связи с массовой вакцинацией населения больницы должны проводить расследования побочных проявлений после иммунизации. Медики обязаны фиксировать факты нежелательных реакций на препарат и те случаи, когда вакцина не подействовала и ранее привитых людей приходится госпитализировать.

При этом специалисты могут получать информацию о вакцинированных из дневника самонаблюдения в регистре, который работает на базе портала "Госуслуги".

Информацию об исследованиях необходимо в обязательном порядке направлять в надзорное ведомство. Если больницы, поликлиники и другие учреждения не будут передавать данные, то это могут квалифицировать как административное правонарушение со штрафом от 10 до 15 тысяч для сотрудников и от 30 до 70 тысяч рублей – для организаций.