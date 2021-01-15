Жительница Алтайского края умерла от коронавируса в Республике Алтай

Двое пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Республике Алтай. Как сообщает региональный оперштаб, жертвами инфекции стали 60-летняя жительница Алтайского края и 82-летний житель Горно-Алтайска. Врачи диагностировали у больных коронавирус и другие формы сопутствующих заболеваний.

Таким образом, общее число летальных случаев в республике достигло 171, в том числе 159 – от COVID-19, 12 – от иных причин.

Также за сутки выявили 80 новых случаев коронавируса. Диагноз подтвердился у 31 жителя города Горно-Алтайска; у 11 жителей Майминского района; у 11 жителей Шебалинского района; у семи жителей Усть-Канского района; у шести жителей Турочакского района; у шести жителей Чойского района; у четырех жителей Онгудайского района; у двух жителей Кош-Агачского района; у двух жителей Улаганского района.

Всего в Республике Алтай лабораторно подтверждено 14 660 случаев заболевания. Выздоровели 13 717 человек, из которых 50 – за последние 24 часа.