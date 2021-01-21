Алтайский край назвали в пятерке регионов с проблемным переходом на дистант

В Генеральной прокуратуре РФ перечислили пять регионов, в которых приходилось вмешиваться, чтобы защитить права школьников при их переводе на дистанционное обучение. Как сообщает ТАСС, в их число включили Алтайский край, Брянскую, Волгоградскую, Омскую и Тульскую области.

В них ведомство добилось отмены положений, которые обязывали детей иметь персональный компьютер со стабильным интернетом, возможностью воспроизводить аудио- и видеофайлы, а также специальное программное обеспечение для доступа к серверам с учебной информацией.

В общей сложности в 2020 году прокуроры выявили более 6 тысяч нарушений законодательства при организации дистанционного обучения. По итогам проверок к дисциплинарной ответственности привлекли более тысячи человек.

Как ранее писал amic.ru, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков признал, что качество удаленного обучения в целом по стране оказалось хуже, чем качество традиционного.

При этом Фальков назвал переход на дистант "вынужденной необходимостью". Он также отметил, что обучение от этого не стало заочным, поскольку отличие такого формата от очного заключается не в занятиях через компьютер, а в количестве часов работы с преподавателем.