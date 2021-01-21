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Новости

Алтайский край назвали в пятерке регионов с проблемным переходом на дистант

, ИА "Амител"
Генпрокуратура пресекла попытки нарушения прав школьников
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

В Генеральной прокуратуре РФ перечислили пять регионов, в которых приходилось вмешиваться, чтобы защитить права школьников при их переводе на дистанционное обучение. Как сообщает ТАСС, в их число включили Алтайский край, Брянскую, Волгоградскую, Омскую и Тульскую области.

В них ведомство добилось отмены положений, которые обязывали детей иметь персональный компьютер со стабильным интернетом, возможностью воспроизводить аудио- и видеофайлы, а также специальное программное обеспечение для доступа к серверам с учебной информацией.

В общей сложности в 2020 году прокуроры выявили более 6 тысяч нарушений законодательства при организации дистанционного обучения. По итогам проверок к дисциплинарной ответственности привлекли более тысячи человек.

Как ранее писал amic.ru, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков признал, что качество удаленного обучения в целом по стране оказалось хуже, чем качество традиционного.

При этом Фальков назвал переход на дистант "вынужденной необходимостью". Он также отметил, что обучение от этого не стало заочным, поскольку отличие такого формата от очного заключается не в занятиях через компьютер, а в количестве часов работы с преподавателем.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.01.2021 08:33
Гражданин

Если честно, то надоело уже читать про то, что дистант - это хуже, хуже и ещё раз хуже. Понятное дело, что он появился не от хорошей жизни, но как сторонний наблюдатель видел и хорошие примеры, когда педагоги грамотно строили образовательный процесс, но были и плохие примеры безусловно. Дистант можно и нужно применять в форсмажорных обстоятельствах, тогда все будут готовы к подобным ситуациях, а не то как случилось весной, никто ничего не знал и не умел. А сейчас дистант намеренно демонизируют, что его страшно упоминать, но в нём есть и хорошие стороны, которые, конечно, не предполагают полной замены классического образования (а его стоило бы реформировать в плане зарплат педагогов и более реальной образовательной программы)

21.01.2021 08:53
- гость -

Дистанционное образование это как колбаса с соей.

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