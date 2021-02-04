Первый канал рассказал об очередях на вакцинацию от коронавируса в Барнауле

В Барнауле для местных жителей и гостей краевой столицы открыли два мобильных комплекса для вакцинации от коронавируса. Они оборудованы на базе грузовых автомобилей. Люди уже выстраиваются в очереди. По словам желающих привиться, у них переболели многие знакомые, поэтому горожане хотят себя обезопасить, сообщает служба информации Первого канала.
Мобильные комплексы припаркованы около торговых центров: Galaxy (проспект Строителей, 117) и "Пионер" (проспект Ленина, 102в). Прививку может сделать любой желающий старше 18 лет. При этом не должно быть симптомов ОРВИ и обострения хронических заболеваний. С собой следует захватить маску и перчатки, полис ОМС, паспорт и СНИЛС. На этой неделе мобильные комплексы работают с 10 до 16 часов, без выходных.
По данным на 1 февраля, в Алтайский край привезли более 21 тысячи доз вакцины. Всего в регионе уже привили свыше 14 тыс. человек. Следующая поставка вакцины "Спутник V" ожидается до 15 февраля.
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По данным на 1 февраля, в Алтайский край привезли более 21 тысячи доз вакцины. Всего в регионе уже привили свыше 14 тыс. человек.
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Итого 35 тыс. Если учитывать численность населения края, то становится ясно, что это обычная показуха и создание видимости какой-то деятельности властей.
Специалисты объясните, подходит человек, у которого в организме уже сидит вирус, но он про это не знает, а его еще вакциной немного заражают, это нормально? В поликлинике, прежде чем врачей прививать, всем делали тест на антитела. А здесь, прививают всех, болел не болел. или болеет не болеет?
Именно эту новость я реквестировала! Спасибо.
в 1 поликлинике предлагают запись на конец апреля.
ой нарывается минздав АК на непиятности.
это голимая профанация
а на 2 кнопке говорили, что в первый день было желающих 15.
а во второй день 50. укололи всех желающих.
и 50 - это скорее всего максимум в день.
Что за порнография откуда у банкрота мудрика завод?
в 1 поликлинике предлагают запись на конец апреля.
50 желающих в день уколоть не могут?
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