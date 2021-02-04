Первый канал рассказал об очередях на вакцинацию от коронавируса в Барнауле

В Барнауле для местных жителей и гостей краевой столицы открыли два мобильных комплекса для вакцинации от коронавируса. Они оборудованы на базе грузовых автомобилей. Люди уже выстраиваются в очереди. По словам желающих привиться, у них переболели многие знакомые, поэтому горожане хотят себя обезопасить, сообщает служба информации Первого канала.

Мобильные комплексы припаркованы около торговых центров: Galaxy (проспект Строителей, 117) и "Пионер" (проспект Ленина, 102в). Прививку может сделать любой желающий старше 18 лет. При этом не должно быть симптомов ОРВИ и обострения хронических заболеваний. С собой следует захватить маску и перчатки, полис ОМС, паспорт и СНИЛС. На этой неделе мобильные комплексы работают с 10 до 16 часов, без выходных.

По данным на 1 февраля, в Алтайский край привезли более 21 тысячи доз вакцины. Всего в регионе уже привили свыше 14 тыс. человек. Следующая поставка вакцины "Спутник V" ожидается до 15 февраля.