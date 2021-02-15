Еще 15 тысяч комплектов вакцины от COVID-19 привезли в Алтайский край

Медицинские учреждения Алтайского края получили очередную партию вакцины от коронавируса. В регион поступило 15 120 комплектов комбинированного векторного препарата для профилактики COVID-19.

Как пишет пресс-служба регионального Минздрава, партию уже распределили с учетом количества записавшихся на прививку пациентов. На данный момент в очереди находится более 10 тысяч человек.

Сейчас вакцинацию проходят почти 28 тысяч жителей Алтайского края: 19 875 человек получили первый компонент вакцины, а полностью привились 8044 человека. Отмечается, что новая партия прибудет в регион уже на нынешней неделе.