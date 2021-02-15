Еще 15 тысяч комплектов вакцины от COVID-19 привезли в Алтайский край

Медицинские учреждения Алтайского края получили очередную партию вакцины от коронавируса. В регион поступило 15 120 комплектов комбинированного векторного препарата для профилактики COVID-19.
Как пишет пресс-служба регионального Минздрава, партию уже распределили с учетом количества записавшихся на прививку пациентов. На данный момент в очереди находится более 10 тысяч человек.
Сейчас вакцинацию проходят почти 28 тысяч жителей Алтайского края: 19 875 человек получили первый компонент вакцины, а полностью привились 8044 человека. Отмечается, что новая партия прибудет в регион уже на нынешней неделе.
Комментарии
Если я записался на прошлой неделе, очередь, как и Путину, подойдёт к осени?
15.02.2021 10:59
- гость -
Ты запишись и увидишь,потому-как если ты записался-у тебя назначен день,время и поликлиника.Причём последняя-по твоему выбору.
28000 = чуть более 1% населения...
15.02.2021 10:59
- гость -
Если я записался на прошлой неделе, очередь, как и Путину, подойдёт к осени?
Зря, зря, подумайте,ставят зомбированную вакцину, появляется безграничная любовь к президенту, тусовка не поймёт, выгонят с позором
Что то меня торкнуло на днях- повесить портрет президента на стенку вместо жены, а щас прочел комменты и дошло, я же на неделе привился от ковида. Спасибо, люди добрые за подсказку!
Что то меня торкнуло на днях- повесить портрет президента на стенку вместо жены, а щас прочел комменты и дошло, я же на неделе привился от ковида. Спасибо, люди добрые за подсказку!
И давно у тебя жена на стенке висит ?