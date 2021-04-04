Есть пиццу, одеваться на Avito, не краситься. Как ковид изменил привычки барнаульцев

Пандемия значительно изменила потребительские привычки людей во всём мире, и Барнаул не стал исключением. Жители города не без труда адаптировались к новым условиям жизни и значительно изменили свои предпочтения в еде, красоте и одежде. Такую тему в своих выступлениях затронули спикеры проекта Insider – это открытые встречи с интересными людьми Барнаула, на которых они делятся своим опытом. Одна из них состоялась в середине марта. Amic.ru публикует самые интересные фрагменты выступлений экспертов о том, что теперь носят, как украшают себя и что едят.

"Никто не хочет много вещей". Как барнаульцы одеваются в пандемию

Александра Старостенкова, стилист:

– Первые две недели карантина работы у меня не было вообще. Люди были в шоке. Какой шопинг? Какой разбор гардероба? У нас тут фильм-катастрофа намечается!

Ситуация начала меняться только к маю. Помните, наступила ранняя весна, снег быстро стаял, на улице стало по-летнему тепло. Заболевших было ещё не очень много, все расслабились и не понимали до конца реального масштаба угрозы от коронавируса.

Многие возмущались тем, что приходится сидеть дома. Клиенты начали мне писать и спрашивать, можно ли каким-то образом обновить гардероб в имеющихся обстоятельствах, хотели докупить вещи для наступившего сезона. Кто-то ведь продолжал ходить на работу. Вариантов у нас было, прямо скажем, немного.

Как покупали одежду в пандемию

Крупные марки к тому времени активно продвигали интернет-магазины. А те, у кого их не было, быстро создавали и открывали с нуля. Однако такой вид шопинга для многих клиентов оставался лотереей. Они вспоминали мемы на тему "ожидание – реальность" и опасались оказаться их героями.

Для себя я покупаю вещи в интернете, но всё-таки люблю, когда их можно посмотреть и потрогать в реальности. Случаи несовпадения в онлайн-покупках бывают даже когда речь идёт о солидных магазинах и известных марках.

Одной моей клиентке подарили сертификат на покупку в московском ЦУМе. Мы выбирали ей сумку. На сайте магазина отличные фотографии, съёмка со всех ракурсов, в том числе на модели, указан рост модели, расписаны все размеры сумки. Мы внимательно изучили информацию, понравившаяся нам сумка должна была подойти по всем параметрам.

Но когда клиентка её получила, она написала: "Не то". Цвет оказался не таким ярким, как на фото, и размер ей не подошёл. Пришлось оформлять возврат. Поэтому, несмотря на рост популярности интернет-шопинга, многие продолжают относиться к нему с осторожностью.

Вторым вариантом покупок на карантине стала доставка вещей на дом из небольших местных магазинов. Они организовали её очень оперативно, настроили расчёт по терминалам.

Те предприниматели, которые развивают в Барнауле несколько брендов, организовали что-то вроде общего склада в одном из магазинов, и развозили все из него. Продавцы-консультанты приходили на работу, чтобы снимать сторис для Instagram. Покупатели смотрели модели в соцсетях и заказывали одежду через эти площадки. Однако я знаю из первых уст, насколько непросто было продавать и покупать таким образом.

Люди быстро поняли: когда привозишь на примерку три модели – этого оказывается недостаточно для выбора, а 15 моделей везти сложно. Легче было только с постоянными клиентами – продавцы хорошо знают особенности их внешности, потому могли предлагать одежду прицельно и точно.

Для многих подобный формат покупок, конечно, был не таким удобным, как традиционный, когда можно прийти в магазин и посмотреть, примерить любые вещи из ассортимента. Поэтому некоторые небольшие местные магазины иногда впускали покупателей, когда те договаривались об этом через знакомых. Они могли себе такое позволить благодаря своей независимости, гибкости и оказывались хоть и в небольшом, но плюсе. Это позволяло им выживать.

Вся международная и крупная федеральная розница была полностью закрыта (Zara, H&M, "Эконика" и другие бренды). Основатели компаний записывали обращения к поклонникам своих марок и просили их купить хоть что-то. Недавно крупный холдинг Inditex (развивает Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti и другие популярные бренды) опубликовал финансовые итоги 2020 года – чистая прибыль у него упала на 70%. Эта цифра, конечно, шокирует.

Как изменился подход к покупке вещей

За год пандемии подход людей к одежде сильно изменился. Раньше, когда я предлагала услугу "Разбор гардероба", многие говорили: "Да что там смотреть, надо всё выбросить, пойдём новое покупать". Теперь говорят: "Саша, приди посмотри, что можно спасти, что из этого прослужит ещё какое-то время и не потеряло актуальность".

Когда раньше мы выбирали вещи, меня спрашивали, в тренде ли они. Сейчас самый популярный вопрос: "Сколько времени я это смогу носить?" Этот момент стал очень значимым.

Я всегда выступала за разумное потребление и покупку вещей с долгим сроком службы. Но теперь даже мне иногда приходится говорить клиентам: "Не планируешь же ты эти вещи носить до пенсии и передать детям и внукам?" Настолько в людях усилилась прагматичность.

Покупать стали меньше. Раньше за два часа мы могли выбрать 20 вещей, сейчас их количество сократилось до 5-10 штук. Никто больше не хочет много одежды, зато многие готовы взять что-то подороже с хорошим качеством, чтобы подольше носить.

Наступил расцвет ресейла – перепродажи уже ношеных вещей во вторые руки. Частая история раньше была – купил что-то, висит с ценником, не носил ни разу. Может быть, вещь в итоге не подошла или в жизни что-то изменилось.

У многих есть подаренные вещи, которые не вписались в гардероб. Ещё недавно все это либо хранили в шкафах либо раздавали бесплатно. А теперь вполне успешно продают на Avito либо на специализированных ресейлинговых платформах.

В Москве многие таким образом начали "разгружать" дорогие люксовые гардеробы, в которых огромное количество одежды висело годами, большинство вещей – тяжёлый люкс, который одномоментно стал не востребован.

Я сама покупаю вещи на ресейле. Почему бы и не приобрести хорошую новую сумку с биркой, которую даже не носили, потому что она кому-то не подошла? В наше время в этом больше нет ничего стыдного – это стало нормальной практикой. Люди перестали стесняться таких покупок.

Кстати, магазины тоже без проблем выкладывают в новые сезонные коллекции нераспроданные вещи из старых. Весной 2020 покупали немного, одежда осталась, её продавали осенью. Не сжигать же вещи, как это делали раньше. Сейчас такой поступок бренда ни у кого не вызовет поддержки, если о нём станет известно.

В начале 2021 года брендам стало даже в чём-то тяжелее, чем прошлым летом. Тогда все ещё не вполне понимали, что происходит. А теперь люди осознают изменения, которые случились в мире, выстраивают новое поведение – оно направлено на экономию ресурсов.

У меня появились клиенты из Москвы, Новосибирска, я работаю с ними онлайн. Всё потому, что московский стилист, даже подбирая гардероб через интернет, возьмёт за свои услуги гораздо больше, чем стилист из Барнаула.

"Румянец и свежесть". Бьюти-тренды в год коронавируса

Евгения Петрова,

визажист, стилист по волосам:

– Весной 2020 года в моём салоне клиенты отменили более 70 записей. Три месяца я сидела дома без работы, и это был мой первый отпуск за пять лет.

Летом работа начала возобновляться, клиенты стали обращаться за нашими услугами. Практически со всеми мы договорились о том, чтобы не возвращать предоплату, а перенести запись на какое-то другое событие. Так, например, девушка, которая записывалась на создание образа для выпускного, в итоге сделала его на вручение студенческого билета.

Свадьбы летом 2020 года были камерными, среди близких, максимум для 20 человек. Их проводили не в ресторанах, а в загородных домах. Со свадьбами было связано немало эмоционально сложных историй. Однажды я собирала невесту, а ей позвонили и сказали, что умер её папа. У кого-то умирал будущий муж или кто-то из родственников.

Были девушки, которые посидели со своими избранниками на карантине и передумали выходить замуж. В итоге мы собирали их на совершенно другие события. Не на свадьбу, а на свидание, например.

Бьюти-сферу поддержала активность фотографов. Летом они начали проводить фотосессии на улице, это не было запрещено. И девушки стали записываться к нам на создание образа.

Новогодние корпоративы, несмотря на запрет, тоже провели, наверное, все. Только в необычном формате – в узком кругу коллег. Кто-то собрался своим кабинетом, кто-то – своим отделом. В тот период я поняла, что наши женщины не только коня на скаку остановят, но корпоратив в карантин проведут и будут на нём выглядеть на все сто.

Естественность на максимум

В период пандемии усилился тренд на натуральность. Он появился уже довольно давно, но сейчас приобрёл совершенно другой масштаб. Во время карантина девушки потеряли возможность ходить в салоны на маникюр, педикюр, наращивание ресниц, стрижку и окрашивание волос. В итоге все стали супернатуральными.

Кто-то начал отращивать длину и собственный оттенок волос. Другие отказались от татуажа и наращённых ресниц. Третьи – перестали носить гель-лак на ногтях и ходят с маникюром без покрытия.

Что касается макияжа, то самый актуальный вариант сейчас – это нюд (от англ. nude – "голый"). То есть макияж, имитирующий его отсутствие. Для исполнения он самый сложный, потому что главное – не переборщить с косметикой. Гладкая ухоженная кожа, свежий румянец, лёгкие текстуры, сияние и всё. Запрос визуально уменьшить щёки остается актуальным (многие набрали в прошлом году вес), а вот мода на скульптурирование лица ушла.

Укладки в моде тоже максимально естественные, слегка растрёпанные, никакого намёка на совершенство. Уходят пучки, "короны", востребованы обычные укладки феном. Все стали приходить и говорить: "Сделайте мне макияж и укладку, как будто я сделала их сама". То есть появляться на публике в образе "я два часа провела в салоне красоты" стало не актуально.

Многие начали уделять особое внимание уходу за кожей и волосами. В ответ на это цены на уходовые средства подскочили раза в два. Женщины учатся правильно снимать макияж, выбирать крем для лица, и больше не обходятся одним средством.

Я всегда советую клиенткам относиться ко всей косметике без фанатизма. Иногда действительно нужно сделать акцент на уход – причём не только какими-то натуральными средствами. В других случаях спасает только декоративная косметика, и в этом нет ничего страшного. Но главный секрет модного сегодня румянца и свежести кожи – высыпаться и больше отдыхать.

"Хочется праздника". Как пандемия изменила предпочтения в еде

Евгений Кураков,

совладелец паста-бара "Место пасты":

– Во время локдауна люди перестали заказывать салаты, супы и закуски. Нам пришлось списать продукты, которые были на складе для этих групп товаров, и мы даже исключили их из меню. Барнаульцы предпочитали калорийные блюда – пиццу и лазанью, которую мы запустили как раз во время карантина. Она пошла на ура.

Наши клиенты объясняли свои предпочтения так: "Да что я, салатов не поем в обычной жизни? Сейчас мне хочется праздника! Большую пиццу или две". Пицца – один из наиболее приоритетных продуктов в сфере доставки еды в мире. В пандемию она чувствовала себя максимально хорошо. Несмотря на то, что спрос на всю еду по доставке упал на 30-40%, пиццу всё-таки продолжали покупать.

Лазанья, кстати, тоже ассоциируется с праздником и уютом – это довольно сложное блюдо. Для его самостоятельного приготовления нужно выделить время, заранее купить все ингредиенты, поэтому её нечасто готовят дома в обычные дни. Так что и она отлично вписалась в карантинное меню.

Я знаю, что в доставках азиатской кухни были похожие тенденции – там тоже предпочтение отдавали калорийным суши и роллам, а не закускам.

После снятия локдауна в большинстве стран мира люди в первую очередь пошли в рестораны. Барнаул здесь не стал исключением. После того как посидишь дома пару месяцев, в библиотеку не пойдёшь. Хочется красиво одеться, оказаться в приятном интерьере или на летней веранде, съесть хорошо приготовленное блюдо в компании близких людей. Это даёт поддержку и наполняет позитивными эмоциями.

Летом, после снятия ограничений, всё наше меню восстановилось. В "Месте пасты" гости стали заказывать, как и раньше, закуски, супы, салаты, десерты, а не только пиццу и лазанью. Потому тёплый сезон мы пережили спокойно.

Самый сложный период для нас был с октября до первой половины февраля – настоящее пандемийное испытание. Осень показала реальную пандемию, а не подготовку к ней, как было в апреле. Многие тяжело заболели, а кто-то и уходил на тот свет. Это было по-настоящему тревожно, барнаульцы стали ограничивать себя во всех сферах, в каких только могли. Посетителей стало меньше не только в ресторанах, но и в торговых сетях, развлекательных центрах и так далее.

Думаю, к этому времени у людей также закончились сбережения, потому что многие сидели без работы, ждали, когда их работодателю разрешат открыться. Например, специалисты фитнес-индустрии. А в январе ещё и Новый год, полмесяца отдыхаем, доход невысокий. Мы это прочувствовали в полной мере – трафик в "Месте пасты" уменьшился процентов на 20-30.

Сейчас он восстанавливается, весна и солнце способствуют улучшению настроения. Людям снова хочется гулять и встречаться с друзьями в кафе и ресторанах.