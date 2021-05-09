Ещё один пациент с COVID-19 скончался в Горном Алтае

За минувшие сутки в Республике Алтай зарегистрировали ещё один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Общее число смертей в регионе выросло до 267, сообщает оперштаб.
Также за сутки на Алтае выявили четыре новых случаев инфицирования ковидом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 16 841.
Выздоровели за весь период 16 539 пациентов, в том числе один – за прошедшие 24 часа.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, для чего привитым от коронавируса россиянам нужно сдавать ПЦР-тест после прибытия из-за границы.
Комментарии