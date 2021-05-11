Ещё три случая заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

В Республике Алтай за последние сутки выявили лишь три случая коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии достигло 16 847. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Выздоровел ещё один пациент. Всего в республике инфекцией переболел 16 541 человек.
Новых смертей в Горном Алтае не подтвердили. До этого в регионе скончались 267 пациентов с COVID-19, в том числе 233 – от коронавируса и 34 – по иным причинам.
Ранее врачи установили связь между заболеваемостью коронавирусом и группой крови. Люди с первой группой заражались реже остальных.
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