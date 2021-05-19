Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3127, сообщает оперштаб.
За сутки в лабораториях подтвердили 66 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 50 908. Выздоровели 45 874 человека (+66 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 19, Поспелихинский район – 8, Бийск – 7, Благовещенский, Егорьевский, Смоленский, Табунский районы – по 3 заболевших, Завьяловский, Бийский, Родинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, ЗАТО Сибирский, Рубцовск, Баевский, Волчихинский, Каменский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Суетский, Топчихинский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 154 пациента, из них 59 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 317 коек.
Комментарии
очередь болеть и до прививочников дошла... теперь точно коллективный иммунитет к лету выработается
19.05.2021 12:32
- гость -
очередь болеть и до прививочников дошла... теперь точно коллективный иммунитет к лету выработается
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С чего вдруг? Кто привился, у того риск заболеть маленький. Но полно тех, кто и не болел ещё, и не привился до сих пор. Вот они и пополняют ряды заражённых.