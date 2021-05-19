Ещё 12 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай

За последние сутки в Горном Алтае выявили 12 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб республики.
Диагноз подтвердился у шести жителей Майминского района, у пяти жителей Чемальского района и у жителя Горно-Алтайска.
Таким образом, общее число заражений в регионе выросло до 16 910. Из этого количества выздоровели 16 572 пациента, в том числе двое – за минувшие сутки.
Ранее в регионе скончались 275 человек с коронавирусом. 236 из них умерли непосредственно от COVID-19.
Комментарии
А масочки - то, уже 17руб.стоят.
Это с прошлогодних 35 р. подешевели?