Мошенники обманули алтайскую пенсионерку, пообещав компенсацию за таблетки

В Бийске неизвестные под предлогом компенсации за лекарства похитили у 60-летней пенсионерки почти полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В конце апреля горожанке позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов, и поинтересовался у неё, не подавала ли та заявку на получение компенсации за медикаменты. Он рассказал, что деятельность компании, которая продавала поддельные таблетки, была пресечена и суд назначил выплаты всем, кто находится в базе.

"Далее пенсионерка связалась с "финансистом" и "юристом". По их словам, женщине полагалось 450 тысяч рублей. Для получения денег необходимо оплатить только за оформление документов, подоходный налог, бронирование машины и отчисление в Пенсионный фонд. Все услуги обошлись в 247,5 тысячи рублей", – говорится в сообщении.

После оплаты жительнице наукограда "подсказали", что выплаты можно увеличить, перечислив ещё денег. Таким образом, женщина пополнила счета злоумышленников ещё на 216 тысяч рублей. О том, что она попалась на уловку мошенников, пенсионерка поняла лишь спустя месяц.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".