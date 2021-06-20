36 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 36 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска, у 10 жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Майминского района, у трёх жителей Улаганского района, у двух жителей Усть-Канского района, у двух жителей Усть-Коксинского района, у двух жителей Шебалинского района, у жителя Чемальского района, у жителя Чойского района.

За весь период в регионе выявили 17 512 заражений COVID-19. Из этого числа выздоровели 16 887 пациентов, в том числе семь – за последние сутки.

Ранее в регионе умерло 284 человека с подтверждённым коронавирусом. Из них 239 скончались непосредственно от ковида.