Барнаульцы недовольны толпами людей без масок в автобусах

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на толпы людей без масок в общественном транспорте. Люди не понимают, как можно говорить о мерах предосторожности в таких условиях.

"Это просто ужас. Как тут не болеть, когда вот такое в транспорте. О какой социальной дистанции может вообще идти речь. Кроме того, что люди едут впритык друг к другу, так ещё и без масок. А что на счёт "проверок транспорта", так люди надевают маску ровно тогда, когда подъезжают к месту проверки, а затем снимают её", – написала горожанка в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Барнауле возобновили рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Полицейские, представители Роспотребнадзора и мэрии проверяют наличие масок у пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев.

По словам пассажиров, мера эта работает не очень эффективно.