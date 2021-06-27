Барнаульцы недовольны толпами людей без масок в автобусах

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на толпы людей без масок в общественном транспорте. Люди не понимают, как можно говорить о мерах предосторожности в таких условиях.
"Это просто ужас. Как тут не болеть, когда вот такое в транспорте. О какой социальной дистанции может вообще идти речь. Кроме того, что люди едут впритык друг к другу, так ещё и без масок. А что на счёт "проверок транспорта", так люди надевают маску ровно тогда, когда подъезжают к месту проверки, а затем снимают её", – написала горожанка в Instagram.
Ранее сообщалось, что в Барнауле возобновили рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Полицейские, представители Роспотребнадзора и мэрии проверяют наличие масок у пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев.
По словам пассажиров, мера эта работает не очень эффективно.
Комментарии
Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на толпы людей
Единицы жалуются на толпы? Это сюр какой то уже.
Можно пользоваться услугами такси этим барнаульцам и не лезть к людям
кто же сталкивает людей, заставляет ненавидеть друг друга? пора людям уже определить этого кого то
Люди просто упёртые бараны!!!
проверки говорите, ну ну... В пятницу наблюдал из спортзала в "Пионере", как на новом рынке два экипажа "мариновали" автобус с людьми... Представляю, каково было пассажирам минут 30-40 "Права человека"? Да вы о чём? Это на "загнивающем западе" они есть.