Машины с громкоговорителями вновь предупреждают бийчан о ковидных ограничениях

Жителей Бийска предупреждают о необходимости использования масок при помощи машин с громкоговорителем. Пресс-центр городской администрации опубликовал видео с таким автомобилем, который работал у "Детского мира".

"Уважаемые бийчане! В связи с возможным распространением опасной эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 убедительно просим вас соблюдать режим самоизоляции. Выходите из дома только в аптеку, до ближайшего магазина за продуктами, товарами первой необходимости либо для выноса мусора. Граждане старше 65 лет обязаны ограничить все контакты с окружающими, покидать дом только в случае острой необходимости в продуктах, лекарствах или экстренной медицинской помощи", – сказано в сообщении, которое транслирует громкоговоритель.

Напомним, что в Алтайском крае 22 июня губернатор Виктор Томенко ужесточил ограничения из-за набирающего обороты коронавируса. Глава региона подписал указ, который вводит запрет на проведение массовых мероприятий и ограничивает работу театров и кинотеатров в Алтайском крае.