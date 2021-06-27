Машины с громкоговорителями вновь предупреждают бийчан о ковидных ограничениях

Жителей Бийска предупреждают о необходимости использования масок при помощи машин с громкоговорителем. Пресс-центр городской администрации опубликовал видео с таким автомобилем, который работал у "Детского мира".
"Уважаемые бийчане! В связи с возможным распространением опасной эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 убедительно просим вас соблюдать режим самоизоляции. Выходите из дома только в аптеку, до ближайшего магазина за продуктами, товарами первой необходимости либо для выноса мусора. Граждане старше 65 лет обязаны ограничить все контакты с окружающими, покидать дом только в случае острой необходимости в продуктах, лекарствах или экстренной медицинской помощи", – сказано в сообщении, которое транслирует громкоговоритель.
Напомним, что в Алтайском крае 22 июня губернатор Виктор Томенко ужесточил ограничения из-за набирающего обороты коронавируса. Глава региона подписал указ, который вводит запрет на проведение массовых мероприятий и ограничивает работу театров и кинотеатров в Алтайском крае.
Комментарии
Хорошо, если это действительно кого-то мотивирует. Например, рассеянных людей, которые просто забывают о профилактике. Потому что если в человеке совсем нет совести и ни капли альтруизма и заботы о своём здоровье, и он сознательно игнорирует меры профилактики, то до него не докричаться даже через самый мощный громкоговоритель...
убедительно просим вас соблюдать режим самоизоляции. Выходите из дома только в аптеку, до ближайшего магазина за продуктами, товарами первой необходимости либо для выноса мусора. Граждане старше 65 лет обязаны ограничить все контакты с окружающими, покидать дом только в случае острой необходимости в продуктах, лекарствах или экстренной медицинской помощи", – сказано в сообщении, которое транслирует громкоговоритель.
Какой режим самоизоляции??? кто его в Бийска ввел? Для пенсионеров уже давным давно сняли все ограничения.