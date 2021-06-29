В Алтайском крае провели комплексную дезинфекцию ж/д вокзалов

В зданиях крупнейших железнодорожных вокзалов Алтайского края провели комплексную дезинфекцию помещений, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
В частности, санитарную обработку прошли вокзалы в Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Кулунде, Славгороде и Рубцовске.
"Для обработки поверхностей были использованы высокоэффективные дезинфицирующие средства, активные в отношении вирусов, но безопасные для людей и животных", – подчеркнули в ведомстве.
Представитель Западно-Сибирской железной дороги уточнил, что аналогичную обработку проводят и в пассажирских вагонах, в том числе пригородных поездов.
В частности, вагоны дезинфицируют минимум четыре раза в сутки, вокзалы – пять раз. В санузлах проводят влажную уборку каждый час, а дверные ручки, перила,
турникеты и кассы обрабатывают каждые два часа, заверили в ведомстве.
Комментарии
Где-то здесь закрался обман...
Если написано, что дезинфекцию провели, значит это реально прям событие. И тут-же в статье пишут, что проводят её 5 раз в сутки.