В Алтайском крае провели комплексную дезинфекцию ж/д вокзалов

В зданиях крупнейших железнодорожных вокзалов Алтайского края провели комплексную дезинфекцию помещений, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В частности, санитарную обработку прошли вокзалы в Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Кулунде, Славгороде и Рубцовске.

"Для обработки поверхностей были использованы высокоэффективные дезинфицирующие средства, активные в отношении вирусов, но безопасные для людей и животных", – подчеркнули в ведомстве.

Представитель Западно-Сибирской железной дороги уточнил, что аналогичную обработку проводят и в пассажирских вагонах, в том числе пригородных поездов.

В частности, вагоны дезинфицируют минимум четыре раза в сутки, вокзалы – пять раз. В санузлах проводят влажную уборку каждый час, а дверные ручки, перила,

турникеты и кассы обрабатывают каждые два часа, заверили в ведомстве.