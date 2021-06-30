В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки — зафиксировали еще 669 летальных исходов. Всего в стране скончались 135 214 человек с коронавирусом, сообщает оперштаб.

Число подтвержденных случаев заболевания за последние 24 часа выросло на 21 042 — до 5 514 599. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+5823 человек за сутки), Московской области (+2583) и Санкт-Петербурге (+1503). В Алтайском крае выявили еще 177 носителей вируса.

Выздоровели за весь период в стране 5 000 393 человека, в том числе 16 356 — за последние сутки.