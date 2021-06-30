В Алтайском крае за сутки выявили 177 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 177 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 74, Бийск – 24, Первомайский район – 6, Алейск, Новоалтайск, Благовещенский район – по 5 заболевших, Ключевской, Кулундинский, Михайловский районы – по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Бийский, Калманский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Троицкий, Хабарский районы – по 3 заболевших, Ельцовский, Косихинский, Крутихинский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Бурлинский, Павловский, Советский, Угловский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

За все время в крае зарегистрировали 54 409 случаев коронавируса, 47 221 человек выздоровел (+22 за сутки), 3434 — скончались (+10 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 368 пациентов, из них 142 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 653 койки.