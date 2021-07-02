Скорее да, чем нет. Эксперт рассказал, можно ли ставить прививку от COVID при беременности

Российская вакцину "Спутник V" можно ставить беременным, но пока только с разрешения врача. Однако, препарат уже проходит третью стадию клинических испытаний и вероятно, что прививаться им разрешат всем беременным, а так же детям. Об этом amic.ru сообщил главный врач барнаульской городской больницы №11 Андрей Коломиец.

Он рассказал, что сейчас все вакцины от коронавируса проходят третью стадию клинических испытаний (завершающие исследования, которые покажут, можно ли вводить компоненты беременным и детям). И промежуточные результаты показали безопасность российской вакцины для будущей матери и ее ребенка.

"Вакцину уже проверили на взрослом населении от 18 до 65 — все соответствует и эффективно. Теперь, опираясь на данные массового внедрения, уже начали проверку на детях и беременных женщинах. Уже прошло пробное введение вакцины добровольцам — подросткам старше 12 лет и женщинам на разных сроках беременности. Совсем скоро вынесут окончательный вердикт и, скорее всего, ее разрешат ставить и детям, и беременным", — говорит Коломиец.

Пока нет официального результата проверки, вакцину не рекомендуют вводить детям, а беременным женщинам — только по рекомендации врача и если нет отклонений в развитии плода. К слову, при грудном вскармливании противопоказаний к вакцинации нет — это безопасно.

"Уже известно точно, что вакцинация никак не отразится на ребенке, потому что "Спутник" не обладает мутагенным эффектом. Соответственно, при беременности и грудном вскармливании младенец не получит вредных последствий для здоровья", — добавляет врач.

Еще Коломиец утверждает, что прививку от ковида можно ставить и при таких заболеваниях, как астма, онкологии разной формы, сахарный диабет, гепатит С и многих других. По сути, медотвод точно получат только люди с аллергией на чужеродный белок, пациенты после операции и тяжелой инфекционной болезни. Большинству людей прививаться все-таки можно и даже нужно, подчеркивает медик, — риск тяжелой формы коронавируса страшнее трехдневной реакции на вакцину.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на прямом эфире, что все российские вакцины от коронавируса — безвредны. Он сказал, что привился "Спутником V". Президент отметил, что побочных эффектов после первой прививки у него не было, а после второго укола слегка поднялась температура, но прошла уже к утру.

Напоминаем, что от ковида 28 июня привился и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В качестве препарата он выбрал "Спутник V". Тогда же глава края отметил, что хотел вакцинироваться гораздо раньше, но ждал, когда количество антител после болезни снизится. На следующий день после вакцины у главы региона повысилась температура, но уже спустя сутки его состояние нормализовалось. После прививки глава региона сообщил, что "никаких особых эмоций не испытывает", хотя и чувствует "легкость".