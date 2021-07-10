Суббота, 10 Июль, 14:07

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,47
€ 88,14
26°


5733218 +0
Обь
255см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеТретья волна пандемииВакцинация от коронавируса
Новости

В Алтайском крае за сутки выявили 239 случаев COVID-19

, ИА "Амител"
Скончались еще 15 пациентов с коронавирусом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 239 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 85, Бийск — 24, Рубцовск — 23, Алейск -11, Камень-на-Оби — 8, Локтевский, Первомайский районы — по 6 заболевших, Бийский, Тальменский районы — по 5 заболевших, Зональный, Каменский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Табунский, Шипуновский районы — по 4 заболевших, Новоалтайск, Баевский, Ключевский, Краснощековский, Рубцовский, Третьяковский районы — по 3 заболевших, Благовещенский, Косихинский, Красногорский, Суетский районы — по 2 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Новичихинский, Павловский, Ребрихинский, Солтонский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

За все время в крае зарегистрировали 56 475 случаев коронавируса, 47 545 человек выздоровели (+53 за сутки), 3566 — скончались (+15 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 547 пациентов, из них 291 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 766 коек.

Ранее в краевом Минздраве рассказали, что плановая медицинская помощь в регионе может быть приостановлена, если люди не проявят ответственность и не будут соблюдать меры безопасности.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:41
ГИБДД Барнаула объявила "охоту" на пьяных водителей 0
13:09
В Индустриальном районе Барнаула создадут вторую избирательную комиссию 1
12:37
В Барнауле на месяц перекрыли участок улицы Песчаной 0
12:08
Жительнице Заринска отказались возмещать ущерб после случайного штурма 15
11:38
В Алтайском крае за сутки выявили 239 случаев COVID-19 0
11:09
Алтайский край попал в число отстающих регионов по тестам на ковид 9
10:33
В Бийске открыли первый мобильный пункт вакцинации от ковида 0
10:01
Директора барнаульской компании судят за взятку помощнику министра на Алтае 0
09:34
Четырехполосный участок Чуйского тракта в Алтайском крае откроют досрочно 2
09:03
Новую дамбу построили на алтайском озере, где по легенде Демидов тайно печатал монеты 10
08:33
Ни в одном глазу. Психиатр рассказал, чем опасна бессонница и как ее победить 3
08:02
Спастись от жары в воде. Где в Барнауле можно искупаться? 19
07:31
Без зонта никуда. Какой будет погода в Алтайском крае на выходных и на следующей неделе? 0
07:03
На Алтае сельчанин насмерть забил кулаком 23-летнюю девушку 6
06:31
Путин и Байден провели телефонный разговор 2
06:01
Теплая погода с дождями и грозами ожидается в Алтайском крае 10 июля 0
23:58
Такой день. Новый замглавы алтайского Минприпроды и перспективы туризма в Алтайском крае 0
23:29
Голикова раскрыла данные о смертности в России за май 2021 года 1
22:59
Водитель задавил утку, которая переходила дорогу с утятами в Барнауле 11
22:28
Власти Шри-Ланки отменили карантин при въезде для вакцинированных россиян 0
21:58
В России пообещали зеркальный ответ на новые санкции США 13
21:18
США ввели новые санкции против российских компаний 0
20:48
СК начал проверку после сообщения о детях, которые живут в без света и тепла в Барнауле 2
20:12
Турция потеряет в потоке российских туристов после открытия Египта 0
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 9 июля 0
19:33
Онищенко раскритиковал идею тотальной вакцинации от коронавируса в России 3
19:14
Алтайский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате мира по плаванию в ластах 0
18:54
За пять лет в сборной Черчесов заработал более 12 миллионов евро 14
18:28
Роспотребнадзор включил Алтайский край в список регионов с низким охватом тестирования 2
18:06
На Кубани туристов будут прививать после прибытия 1
17:57
Более 25 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
17:48
Депутат Госдумы Владимир Шаманов приехал в Алтайский край и запарафинил сыр 2
17:33
Подростки ворвались в детский палаточный лагерь и устроили стрельбу под Новосибирском 2
17:22
Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после увольнения из сборной 5
17:08
Прокуратура запретила использование двух аттракционов в барнаульском парке 0
16:56
Следователи проводят проверку по факту пожара с двумя погибшими в Барнауле 0
16:48
Губернатор Томенко обсудил возможности развития туристического потенциала Алтайского края 1
16:37
Барнаульцы не могут получить вторую дозу вакцины "ЭпиВакКорона" 3
16:25
В Бийске задержали женщину, которая под предлогом снятия порчи обокрала пенсионерку 0
16:09
У алтайского Минприроды появился новый временный руководитель 1
15:54
Мошенники стали предлагать россиянам "бонусы за вакцинацию" 1
15:45
На Камчатке нашли фрагменты тел всех погибших при крушении Ан-26 0
15:31
У женщин в Норвегии после вакцинации от коронавируса начала расти грудь 16
15:15
В магазинах Mi Stores дарят беспроводные наушники и фитнес-браслет за покупку смартфона 0
15:05
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Бийске. Видео 9
14:56
В Сайлюгемском парке завелся охотник на фотоловушки 3
14:46
Более 200 миллионов рублей выделили на строительство поликлиники в Советском районе 3
14:36
Ставки по ипотеке в Республике Алтай оказались одними из самых высоких в России 0
14:24
В барнаульском общественном транспорте провели рейды по соблюдению масочного режима 10
14:10
"Кричал, всех убьет". Участница смертельной драки на Старом базаре выступила в суде 18

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.