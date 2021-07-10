В Алтайском крае за сутки выявили 239 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 239 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 85, Бийск — 24, Рубцовск — 23, Алейск -11, Камень-на-Оби — 8, Локтевский, Первомайский районы — по 6 заболевших, Бийский, Тальменский районы — по 5 заболевших, Зональный, Каменский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Табунский, Шипуновский районы — по 4 заболевших, Новоалтайск, Баевский, Ключевский, Краснощековский, Рубцовский, Третьяковский районы — по 3 заболевших, Благовещенский, Косихинский, Красногорский, Суетский районы — по 2 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Новичихинский, Павловский, Ребрихинский, Солтонский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

За все время в крае зарегистрировали 56 475 случаев коронавируса, 47 545 человек выздоровели (+53 за сутки), 3566 — скончались (+15 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 547 пациентов, из них 291 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 766 коек.

Ранее в краевом Минздраве рассказали, что плановая медицинская помощь в регионе может быть приостановлена, если люди не проявят ответственность и не будут соблюдать меры безопасности.