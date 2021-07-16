Алтайский край попал в число регионов с наиболее тяжёлой ситуацией с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко включил Алтайский край в список регионов, в которых наблюдается наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
"В целом по стране рост заболеваемости пока есть. Наиболее серьёзные темпы прироста заболевания мы видим сегодня и пациентов под наблюдением в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области", – сказал Мурашко на координационном совете по борьбе с распространением коронавируса.
По словам министра, сейчас в стационарах на лечении находится 191 тысяча человек, а рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%.
Напомним, что в Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 267 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 58 020. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+94 человека за сутки), Бийске (+27), Рубцовске (+26), Новоалтайске (+13), Камне-на-Оби (+11), а также в Заринске и Яровом (по +10).
Комментарии
Не повезло минздраву с населением.
А уже не первый раз мы в топе. Что-то делается для сдерживания роста заболеваемости?
при этом мы продолжаем думать нужна ли нам обязательная вакцинация, Томенко алё?
16.07.2021 18:44
- гость -
А уже не первый раз мы в топе.
Туристы с европейской части РФ хорошо нам добавляют.
17.07.2021 10:15
- гость -
Что-то не наблюдаю в Барнауле толп туристов, а у нас здесь наибольший прирост.
17.07.2021 10:48
- гость -
При мне с Питера ехало человек шесть в трамвае. Обсуждали уют нашего "городка".
17.07.2021 10:15
- гость -
Туристы с европейской части РФ хорошо нам добавляют.
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Вы давно уже сами растаскиваете заразу, не соблюдая никаких мер безопасности. А все ищете, кто это вас заражает. В зеркало почаще смотрите.
17.07.2021 11:58
- гость -
Если бы постоянно не завозили, то и растаскивали бы меньше. Пример, соседняя Новосибирская область. Там общее число переболевших гораздо меньше, хотя население больше.