Алтайский край попал в число регионов с наиболее тяжёлой ситуацией с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко включил Алтайский край в список регионов, в которых наблюдается наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"В целом по стране рост заболеваемости пока есть. Наиболее серьёзные темпы прироста заболевания мы видим сегодня и пациентов под наблюдением в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области", – сказал Мурашко на координационном совете по борьбе с распространением коронавируса.

По словам министра, сейчас в стационарах на лечении находится 191 тысяча человек, а рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%.

Напомним, что в Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 267 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 58 020. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+94 человека за сутки), Бийске (+27), Рубцовске (+26), Новоалтайске (+13), Камне-на-Оби (+11), а также в Заринске и Яровом (по +10).