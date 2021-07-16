Власти отменили систему QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 в Москве

Власти Москвы отменили QR-коды в кафе, музеях и на массовых мероприятиях со следующего понедельника, 19 июля. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, большая часть московских компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников.
Как сообщает РБК, всего за последний месяц прививку от коронавируса сделали более двух миллионов человек. По словам главы столицы, задача по стимулированию вакцинации была выполнена благодаря московским рестораторам, а QR-коды больше не нужны.
Кроме того, с 19 июля разрешат работу фуд-кортов, баров, ночных ресторанов и клубов при соблюдении санитарных требований.
Напомним, что систему QR-кодов для входа в заведения общепита и на массовые мероприятия ввели в столице в конце июня. Ограничение ввели для людей старше 18 лет, а несовершеннолетние могли посещать кафе и мероприятия в сопровождении взрослых.
Получить QR-код можно было на основании сертификата о вакцинации, сведений о перенесённом за последние года коронавируса или же отрицательный ПЦР-тест.
Позднее коды начали спрашивать и на входе в некоторые музеи. Власти тогда отмечали, что в будущем системы могут распространить и на другие отрасли, в том числе на общественный транспорт.
При этом после первых дней действия QR-кодов доходы заведений общепита упали почти вдвое, что вероятно и стимулировало рестораторов к вакцинации работников.
Комментарии
Так понимаю, что Москва не хочет отдавать "первенство" в приросте больных! Настроение электората и бизнес дороже...
большинство кампаний привило 60%? как бы не так - просто люди вообще перестали посещать общественные места по коду. Как можно лгать мэру, когда живём в мире интернета
сами-то верите что в России кто-то будет что-то соблюдать? как дети прям
Предприниматели не идиоты - прекрасно понимают, что, обслуживая только ширявшихся, теряют прибыль, а то и в минуса уходят. Так же, в частном секторе никого от работы отстранять не будут, т.к. за этим следует потеря прибыли. Все прекрасно это понимают.
прибыль, деньги, оборот
главные собачники страны отменили свои же (наиумнейшие) законы ,сравнили людей с собаками ,каждому привившемуся по ошейнику !