В России за сутки зафиксировали 25 тысяч заражений ковидом

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 25 018. За всё время в стране выявили 5 958 133 заражений ковидом, сообщает федеральный оперштаб.

Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Москве (+4357 человек за сутки), Московской области (+2554) и Санкт-Петербурге (+1941). В Алтайском крае выявили ещё 268 случаев ковида. По этому показателю регион занимает 22-е место в России.

Выздоровел за весь период 5 341 231 человек, в том числе 18 886 – за последние сутки.

Скончались ещё 764 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 148 419 летальных случаев.