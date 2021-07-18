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В Алтайском крае за сутки выявили 268 новых случаев COVID-19

, ИА "Амител"
Умерли ещё 15 пациентов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 268 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 58 556, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 94, Бийск – 23, Рубцовск – 13, Новоалтайск – 12, Алейск – 9, Усть-Калманский район – 8, Славгород и Хабарский район – по 7 человек, Калманский, Тюменцевский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 6 человек, Бийский, Егорьевский, Крутихинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Шипуновский районы – по 5 человек, Благовещенский, Зональный, Рубцовский, Тальменский, Усть-Пристанский районы – по 4 человека, ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Красногорский, Первомайский, Целинный, Троицкий районы – по 2 заболевших, Косихинский, Поспелихинский, Солтонский, Угловский районы – по 1 заболевшему.

Выздоровели за весь период 47 934 человек, в том числе 48 – за последние сутки.

Скончались ещё 15 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3 694 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 690 заражённых, из них 208 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 708 коек.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.07.2021 12:05
- гость -

Допрививались

18.07.2021 12:10
- гость -

18.07.2021 12:05
- гость -

Нет, "умник", опоздали с прививками!

18.07.2021 12:22
- гость -

18.07.2021 12:05
- гость -
Допрививались

В окопах атеистов нет, молись. что бы досталась койка в госпитале и доступ к кислороду.

18.07.2021 12:23
- гость -

Ну почему бы не сообщать статистику для успокоения граждан и устранения слухов с указанием количества заболевших привившихся?..

18.07.2021 12:27
гость

достала уже это коронобесия. Жить в страхе? - Хрен вам на блюдечке. В Европе уже вовсю идут многотысячные демонстрации против дискриминации людей, ограничения прав человека. В результате в Москве быстро отменили коды, по которым можно посещать общественные места. Власть поняла, что перегибая палку, можно и самой место лишиться.

18.07.2021 12:28
Виктор

А люди как с катушек съехали — с симптомами ОРВИ ходят в магазины и ТЦ.

На этой неделе дядька попался, который кашлял на весь магазин изнурительным кашлем, и бабка, которая серией, 8 раз подряд, чихнула в магазине.

Если разболелся — попроси родных-знакомых продукты принести, доставку закажи в конце концов, а по магазину не шатайся, обкашливая и обчихивая всё вокруг!

18.07.2021 12:28
- гость -

18.07.2021 12:23
- гость -

Вот и думайте, почему

18.07.2021 12:30
- гость -

18.07.2021 12:28
Виктор

А вот раньше так и было, до этого разрекламированного вируса. Ну заболел и заболел. И никто не шарахался. И теперь все нервными параноиками стали.

18.07.2021 12:41
Виктор

18.07.2021 12:30
- гость -

Меня всегда напрягало, если человек с выраженными симптомами инфекции рядом. Садишься в самолёте, смотришь, а через место от тебя сидит девушка с пачкой бумажных платков и, запрокинув голову, закапывает в нос капли. Думаешь "ну, сейчас испортит отпуск!".

Или в автобусе везут явно больного ребёнка, который кашляет, как при коклюше. Тогда выходил на ближайшей остановке. Лучше 25 рублей лишиться, чем потом две недели лечиться

18.07.2021 12:42
- гость -

18.07.2021 12:28
Виктор

Может, они мазки сдали. Они отрицательные, вот и пошли в магазин. Надо же доверять анализам, и тому, что доктор сказал.

18.07.2021 12:43
- гость -

18.07.2021 12:41
Виктор

Виктор, купите машину, заказывайте продукты на дом. Проблемы-то у Вас. Людям какое до Вас дело?

18.07.2021 12:47
- гость -

Виктор, то есть в волшебную силу маски вы совсем не верите?!)

18.07.2021 12:49
гость

268 заболело, 48 выздоровело, больницы опять забиваются? Скорые опять по несколько часов или уже суток к больному едут? По ватсаппу сбросили видео, скорые опять в очереди стоят, чтобы больных сдать. В прошлом году так было без прививок

18.07.2021 12:50
Виктор

Нет, это как раз инфекционно больной человек должен оставаться дома и самоизолироваться вплоть до выздоровления, а не ходить по местам скопления людей.

Хотя для этого надо иметь немного альтруизма (не хочу заражать других) и запасливости (дома всегда есть некоторый запас продуктов на такой случай). А этими качествами, увы, наделён далеко не каждый человек

18.07.2021 12:50
гость

Людям какое до Вас дело?

Ну так можно и нужду справить прямо в магазине, какое нам дело до Виктора и других недовольных

18.07.2021 12:57
- гость -

18.07.2021 12:50
гость

Вы не видите разницы между соплями (например, аллергический ринит) и пописать?

18.07.2021 13:02
гость

18.07.2021 12:57
- гость -

Разница между кашлять коронавирусом и пописать есть, но их объединяет одно, и то и то при людях делать не надо

18.07.2021 13:07
- гость -

18.07.2021 13:02
гость

А существует только одна причина для соплей и кашля? Щас вон полынь зацветёт. Ну вообще, то жарко, то холодно - засопливить не проблема

18.07.2021 13:09
гость

18.07.2021 13:07
- гость -

Ну так причины к сожалению не отличишь, поэтому Виктор и напрягается. Откуда он знает, что вы не короной кашляете

18.07.2021 13:13
- гость -

18.07.2021 13:09
гость

Вот и предлагаю, поберечь нервы, и сидеть дома. От всех сопливых не убережешься

18.07.2021 13:14
- гость -

Дрянная экология, дрянная еда, дрянная медицина.
Отсюда и результат.
Даже в соседней новосибирской области показатели лучше.

18.07.2021 13:19
- гость -

Не ведите себя как свинья, кашляешь, чихаешь - носи маску в общественных местах.

18.07.2021 13:20
гость

18.07.2021 13:13
- гость -

Так большинство и сидят. Но в магазины, больницы, аптеки, на работу и в разные организации ходить надо, а там надо от кашляющих как то беречься

18.07.2021 13:26
- гость -

18.07.2021 13:20
гость

Прививку поставьте, и можно ничего не боятся ( так по телевизору говорят)

18.07.2021 13:27
- гость -

18.07.2021 13:14
- гость -

Вирусы антибиотиками не лечатся, тем более, с первого дня.

18.07.2021 13:34
гость

18.07.2021 13:26
- гость -

По телевизору не так говорят. Скажем честно, и по телевизору, и на смешных сайтах говорят противоречащие друг другу вещи. Но более похоже на правду, что вакцина не стопроцентная защита, но ничего лучше пока не придумали

18.07.2021 13:47
Виктор

18.07.2021 13:07
- гость -

Ну простуду или грипп в магазине подцепить тоже мало приятного

18.07.2021 13:54
- гость -

18.07.2021 12:27
гость
достала уже это коронобесия. Жить в страхе? -
--------
Еще один болезный. Никто тебя в страхе не призывает жить. Соблюдай меры безопасности и живи спокойно.

18.07.2021 13:55
- гость -

18.07.2021 12:30
- гость -

А вот раньше так и было, до этого разрекламированного вируса.
---------
И что же вас, слабоумных, так много?
Все вам заговоры всемирные мерещатся и реклама вируса.

18.07.2021 13:58
- гость -

18.07.2021 13:26
- гость -

Прививку поставьте, и можно ничего не боятся ( так по телевизору говорят)
--------------
Прививка значительно снижает риск заболеть. Но 100% гарантии не даёт, как и любая прививка вообще. А летом заболеть, когда отпуск на носу, особенно обидно.

18.07.2021 14:23
гость

Не раз вспомнишь Сталина добрым словом

18.07.2021 14:57
Дмитрий

Поздно прививать начали.....и не всегда вакцины хватает на всех.....вот и результат

18.07.2021 15:10
- гость -

Ехать. Вы точно рядом живёте?

18.07.2021 15:57
- гость -

18.07.2021 13:58
- гость -
Прививка значительно снижает риск заболеть.
----------------------------------
Этот лозунг ничем не подкреплен. Откуда взяли, что данная прививка снижает риск заболеть. Только со слов всяких завравшихся гамалеев.

18.07.2021 16:09
- гость -

Был на днях в госпитале ветеранов ВОВ, он тоже отдан под ковидный. Поменьше стало поступающих, у родственницы в палате из 5 мест занято только 3. Еще недавно все было битком. Надеюсь эта тенденция продолжится.

18.07.2021 16:45
Виктор

18.07.2021 16:09
- гость -

Неужели там разрешены посещения?

18.07.2021 19:15
South

18.07.2021 15:57
- гость -

Прививка значительно снижает риск заболеть.
----------------------------------
Этот лозунг ничем не подкреплен. Откуда взяли, что данная прививка снижает риск заболеть. Только со слов всяких завравшихся гамалеев.
------
Ты если дурак, то хотя бы молчи, сойдешь за умного. Чтобы вакцину зарегистрировать, нужно доказать, что она действует. Что и было сделано ещё в прошлом году.

18.07.2021 23:13
- гость -

18.07.2021 16:45
Виктор

В палаты конечно не пускают, красная зона. Передачу передавал, поговорил с персоналом и с родственницой по телефону

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