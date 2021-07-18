В Алтайском крае за сутки выявили 268 новых случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 268 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 58 556, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 94, Бийск – 23, Рубцовск – 13, Новоалтайск – 12, Алейск – 9, Усть-Калманский район – 8, Славгород и Хабарский район – по 7 человек, Калманский, Тюменцевский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 6 человек, Бийский, Егорьевский, Крутихинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Шипуновский районы – по 5 человек, Благовещенский, Зональный, Рубцовский, Тальменский, Усть-Пристанский районы – по 4 человека, ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Красногорский, Первомайский, Целинный, Троицкий районы – по 2 заболевших, Косихинский, Поспелихинский, Солтонский, Угловский районы – по 1 заболевшему.
Выздоровели за весь период 47 934 человек, в том числе 48 – за последние сутки.
Скончались ещё 15 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3 694 летальных случая.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 690 заражённых, из них 208 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 708 коек.
Комментарии
Допрививались
18.07.2021 12:05
- гость -
Нет, "умник", опоздали с прививками!
18.07.2021 12:05
- гость -
Допрививались
В окопах атеистов нет, молись. что бы досталась койка в госпитале и доступ к кислороду.
Ну почему бы не сообщать статистику для успокоения граждан и устранения слухов с указанием количества заболевших привившихся?..
достала уже это коронобесия. Жить в страхе? - Хрен вам на блюдечке. В Европе уже вовсю идут многотысячные демонстрации против дискриминации людей, ограничения прав человека. В результате в Москве быстро отменили коды, по которым можно посещать общественные места. Власть поняла, что перегибая палку, можно и самой место лишиться.
А люди как с катушек съехали — с симптомами ОРВИ ходят в магазины и ТЦ.
На этой неделе дядька попался, который кашлял на весь магазин изнурительным кашлем, и бабка, которая серией, 8 раз подряд, чихнула в магазине.
Если разболелся — попроси родных-знакомых продукты принести, доставку закажи в конце концов, а по магазину не шатайся, обкашливая и обчихивая всё вокруг!
18.07.2021 12:23
- гость -
Вот и думайте, почему
18.07.2021 12:28
Виктор
А вот раньше так и было, до этого разрекламированного вируса. Ну заболел и заболел. И никто не шарахался. И теперь все нервными параноиками стали.
18.07.2021 12:30
- гость -
Меня всегда напрягало, если человек с выраженными симптомами инфекции рядом. Садишься в самолёте, смотришь, а через место от тебя сидит девушка с пачкой бумажных платков и, запрокинув голову, закапывает в нос капли. Думаешь "ну, сейчас испортит отпуск!".
Или в автобусе везут явно больного ребёнка, который кашляет, как при коклюше. Тогда выходил на ближайшей остановке. Лучше 25 рублей лишиться, чем потом две недели лечиться
18.07.2021 12:28
Виктор
Может, они мазки сдали. Они отрицательные, вот и пошли в магазин. Надо же доверять анализам, и тому, что доктор сказал.
18.07.2021 12:41
Виктор
Виктор, купите машину, заказывайте продукты на дом. Проблемы-то у Вас. Людям какое до Вас дело?
Виктор, то есть в волшебную силу маски вы совсем не верите?!)
268 заболело, 48 выздоровело, больницы опять забиваются? Скорые опять по несколько часов или уже суток к больному едут? По ватсаппу сбросили видео, скорые опять в очереди стоят, чтобы больных сдать. В прошлом году так было без прививок
Нет, это как раз инфекционно больной человек должен оставаться дома и самоизолироваться вплоть до выздоровления, а не ходить по местам скопления людей.
Хотя для этого надо иметь немного альтруизма (не хочу заражать других) и запасливости (дома всегда есть некоторый запас продуктов на такой случай). А этими качествами, увы, наделён далеко не каждый человек
Людям какое до Вас дело?
Ну так можно и нужду справить прямо в магазине, какое нам дело до Виктора и других недовольных
18.07.2021 12:50
гость
Вы не видите разницы между соплями (например, аллергический ринит) и пописать?
18.07.2021 12:57
- гость -
Разница между кашлять коронавирусом и пописать есть, но их объединяет одно, и то и то при людях делать не надо
18.07.2021 13:02
гость
А существует только одна причина для соплей и кашля? Щас вон полынь зацветёт. Ну вообще, то жарко, то холодно - засопливить не проблема
18.07.2021 13:07
- гость -
Ну так причины к сожалению не отличишь, поэтому Виктор и напрягается. Откуда он знает, что вы не короной кашляете
18.07.2021 13:09
гость
Вот и предлагаю, поберечь нервы, и сидеть дома. От всех сопливых не убережешься
Дрянная экология, дрянная еда, дрянная медицина.
Отсюда и результат.
Даже в соседней новосибирской области показатели лучше.
Не ведите себя как свинья, кашляешь, чихаешь - носи маску в общественных местах.
18.07.2021 13:13
- гость -
Так большинство и сидят. Но в магазины, больницы, аптеки, на работу и в разные организации ходить надо, а там надо от кашляющих как то беречься
18.07.2021 13:20
гость
Прививку поставьте, и можно ничего не боятся ( так по телевизору говорят)
18.07.2021 13:14
- гость -
Вирусы антибиотиками не лечатся, тем более, с первого дня.
18.07.2021 13:26
- гость -
По телевизору не так говорят. Скажем честно, и по телевизору, и на смешных сайтах говорят противоречащие друг другу вещи. Но более похоже на правду, что вакцина не стопроцентная защита, но ничего лучше пока не придумали
18.07.2021 13:07
- гость -
Ну простуду или грипп в магазине подцепить тоже мало приятного
18.07.2021 12:27
гость
достала уже это коронобесия. Жить в страхе? -
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Еще один болезный. Никто тебя в страхе не призывает жить. Соблюдай меры безопасности и живи спокойно.
18.07.2021 12:30
- гость -
А вот раньше так и было, до этого разрекламированного вируса.
---------
И что же вас, слабоумных, так много?
Все вам заговоры всемирные мерещатся и реклама вируса.
18.07.2021 13:26
- гость -
Прививку поставьте, и можно ничего не боятся ( так по телевизору говорят)
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Прививка значительно снижает риск заболеть. Но 100% гарантии не даёт, как и любая прививка вообще. А летом заболеть, когда отпуск на носу, особенно обидно.
Не раз вспомнишь Сталина добрым словом
Поздно прививать начали.....и не всегда вакцины хватает на всех.....вот и результат
Ехать. Вы точно рядом живёте?
18.07.2021 13:58
- гость -
Прививка значительно снижает риск заболеть.
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Этот лозунг ничем не подкреплен. Откуда взяли, что данная прививка снижает риск заболеть. Только со слов всяких завравшихся гамалеев.
Был на днях в госпитале ветеранов ВОВ, он тоже отдан под ковидный. Поменьше стало поступающих, у родственницы в палате из 5 мест занято только 3. Еще недавно все было битком. Надеюсь эта тенденция продолжится.
18.07.2021 16:09
- гость -
Неужели там разрешены посещения?
18.07.2021 15:57
- гость -
Прививка значительно снижает риск заболеть.
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Этот лозунг ничем не подкреплен. Откуда взяли, что данная прививка снижает риск заболеть. Только со слов всяких завравшихся гамалеев.
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Ты если дурак, то хотя бы молчи, сойдешь за умного. Чтобы вакцину зарегистрировать, нужно доказать, что она действует. Что и было сделано ещё в прошлом году.
18.07.2021 16:45
Виктор
В палаты конечно не пускают, красная зона. Передачу передавал, поговорил с персоналом и с родственницой по телефону