В Алтайском крае за сутки выявили 268 новых случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 268 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 58 556, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 94, Бийск – 23, Рубцовск – 13, Новоалтайск – 12, Алейск – 9, Усть-Калманский район – 8, Славгород и Хабарский район – по 7 человек, Калманский, Тюменцевский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 6 человек, Бийский, Егорьевский, Крутихинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Шипуновский районы – по 5 человек, Благовещенский, Зональный, Рубцовский, Тальменский, Усть-Пристанский районы – по 4 человека, ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Красногорский, Первомайский, Целинный, Троицкий районы – по 2 заболевших, Косихинский, Поспелихинский, Солтонский, Угловский районы – по 1 заболевшему.

Выздоровели за весь период 47 934 человек, в том числе 48 – за последние сутки.

Скончались ещё 15 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3 694 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 690 заражённых, из них 208 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 708 коек.